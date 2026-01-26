Vyšel watchOS 26.2.1! Přináší podporu pro AirTag 2 a nejen to

Očekávání se naplnila. Vedle iOS 26.2.1 totiž vydal Apple před malou chvílí i watchOS 26.2.1, jehož vypuštění oznámil skrze tiskovou zprávu k novému AirTagu. Systém je kompatibilní se všemi Apple Watch podporujícímí watchOS 26, přičemž jeho hlavní novinkou je právě přidání podpory AirTagu 2. generace spolu s opravami chyb „pod kapotou“. Z toho důvodu je tak jeho instalace doporučena všem uživatelům bez ohledu na to, zda si nový AirTag plánujete pořídit či nikoliv. Instalaci updatu provedete přes doprovodnou aplikaci Watch, kde ji naleznete v Obecné – Aktualizace softwaru.