Apple vydal iOS 26.2.1 pro veřejnost! Tohle na iPhony přináší

Jak Apple de facto slíbil, tak i udělal. Řeč je konkrétně o plánovaném brzkém vydání iOS 26.2.1, o kterém se zmínil ve své tiskové zprávě pro představení nové generace AirTagu. V té sice neuváděl přesný termín vydání, nicméně vzhledem k nutnosti mít v iPhone nainstalovaný právě iOS 26.2.1, bylo jasné, že vzhledem ke startu prodejů AirTagu 2 ve středu je třeba vydat systém dnes či zítra. A tak se i stalo. Před malou chvílí totiž Apple systém uvolnil a vy si jej tak můžete stáhnout tradičně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. V případě iPhone 17 Pro má update 838,9 MB.
Fotogalerie
Jak můžete v galerii vidět, update se zaměřuje primárně na opravu chyb a přidání podpory AirTagu 2. generace. Nic dalšího od něj tedy nečekejte, což však ve výsledku nepřekvapí vzhledem k tomu, že si Apple větší nálož novinek chystá pro iOS 26.3 či iOS 26.4, kdy první zmiňovaný vydá odhadem v polovině února.