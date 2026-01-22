Apple čelí v Evropě nové žalobě! Kvůli jediné funkci ve FaceTime ho zde možná bude muset vypnout

Apple byl v Evropě obviněn z porušení patentu, který se týká technologie korekce pohledu. Tedy funkce upravující směr očí uživatele během videohovorů. Žalobu podala společnost EyesMatch na začátku prosince a podle dostupných informací se týká evropského patentu EP2,936,439. Vedle Applu čelí stejnému obvinění také společnost Nvidia. Napadený patent se zaměřuje na způsob zachycení a zobrazení obrazu z kamery tak, aby bylo možné upravit vnímání pohledu uživatele. Technologie má zajistit, že osoba na videohovoru působí dojmem, že se dívá přímo na druhého účastníka, nikoli mírně dolů směrem ke kameře umístěné na okraji displeje. Cílem je zvýšit pocit očního kontaktu a přirozenosti komunikace.
Právě tento princip využívá Apple u funkce Eye Contact, kterou představil ve FaceTime v systému iOS 14. Pomocí technologií rozšířené reality dochází k jemné úpravě očí tak, aby uživatel vypadal, že se dívá přímo na obrazovku. Podle EyesMatch jde o přímé porušení uvedeného patentu. V souvislosti s žalobou se zmiňuje i možnost, že by se patent mohl vztahovat na Apple Vision Pro. EyesMatch je často popisovaná jako takzvaný patentový troll. V minulosti vedla podobné spory se Samsungem a Microsoftem, které oba skončily mimosoudním vyrovnáním a uzavřením globálních licenčních dohod. Patent je platný v deseti evropských zemích a hrozba zákazu prodeje na klíčových trzích rovněž může Apple přimět k dohodě. Vzhledem k relativně nízkým částkám, o které se v obdobných případech jednalo, se vyrovnání může jevit jako pragmatické řešení.