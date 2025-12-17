Všimli jste si toho? FaceTime se na Macu naučil s příchodem macOS 26.2 vynikající novinku!

Když minulý pátek večer vypustil Apple nečekaně nové verze svých operačních systémů, nejednoho uživatele tím dost zaskočil. Páteční večery jsou totiž pro vydání aktualizací naprosto netypické, z čehož leckdo mohl usoudit, že se jedná spíš o opravný update nežli o něco, co by stálo za hlubší prozkoumání. Realita je ale opačná. Pěkné novinky totiž dorazily jak na iPhony, tak třeba i na Macy. Jednou z nich je i nové obvodové osvětlení pro FaceTime, díky kterému budete v záběru vždy perfektně vidět.
Obvodové osvětlení aktivujete při FaceTime jednoduše přes ikonu FaceTime kamerky ve stavovém řádku počítače, kde stačí tuto funkci vybrat ze seznamu možných efektů. Jakmile se tak stane, po obvodu displeje počítače se rozzáří jasné bílé světlo, jehož intenzitu lze regulovat spolu s jasem displeje. Osobně mi pak přijde super to, že světlo reaguje na kurzor myši a tam, kde jej máte, přestává svítit, aby vám nepřekrývalo žádné soubory a vy tak mohli být neustále produktivní. Co se pak týče jeho intenzity, ta je v maximu opravdu velká a troufám si proto říci, že absolutně nehrozí, že byste byli ve videohovoru špatně nasvíceni. A díky tomu, že se svítí ze všech stran, bude vaše tvář nasvícena hezky symetricky. Zkrátka a dobře, další fajn funkce od Applu.