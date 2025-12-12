Zavřít reklamu

Apple vydal macOS 26.2 pro veřejnost

Jiří Filip
Dnes večer si na své přijdou i majitelé Maců. Vedle iOS 26.2 či iPadOS 26.2 totiž vypustil kalifornský gigant i macOS 26.2. Máte-li tedy kompatibilní Mac, měli byste již nyní aktualizaci v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru vidět. S instalací však ve výsledku asi není třeba nějak přehnaně spěchat – moc nového totiž nepřináší.

Oficiální popis aktualizace od Apple:

Tato aktualizace přináší funkci Osvětlení po obvodu, která osvětluje vaši tvář během videohovorů v tmavých prostorách, a obsahuje další funkce, opravy chyb a aktualizace zabezpečení pro váš Mac.

