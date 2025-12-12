Apple vydal iOS 26.2 pro veřejnost! Zde je seznam všeho, co přináší

Apple si na dnešní večer přichystal pořádné překvapení. Přestože své operační systémy pro veřejnost v pátek standardně nevydává, tentokrát udělal výjimku a veřejné verze uvolnil. Pokud tedy máte kompatibilní iPhone, měli byste na něm již iOS 26.2 vidět. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.
Fotogalerie
Apple Music
- V oddílu Nejlepší tipy na panelu Pustte si se ted‘ zobrazuje playlist oblíbených skladeb
- U stažených skladeb jsou k dispozici texty i v offline režimu, takže si je můžete zobrazit bez připojení k internetu
Podcasty
- Pomocí odkazů na zmíněné podcasty můžete přímo z přehrávače a přepisu zobrazit a spustit sledování dalších podcastů zmíněných v dílu, který právě posloucháte
Hry
- Filtry v knihovně her umožňují vyhledávat hry podle kategorie, velikosti a dalších kritérií
- Bannery zobrazující skóre ve výzvách přímo ve hrách vás v reálném čase upozorní, když se do vedení dostane někdo nový
- Vylepšená podpora ovladačů Backbone, Razer a dalších
Tato aktualizace dále obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:
- Dodatečná možnost přizpůsobení času na zamknuté obrazovce umožňuje upravit jeho vzhled zvýšením nebo snížením neprůhlednosti materiálu Liquid Glass
- Upozornění na připomínky vám pomůžou spravovat důležité úkoly – ty, které nemůžete hned vyřídit, je možné odložit a sledovat v živých aktivitách
- Kódy pro AirDrop nabízejí dodatečnou vrstvu ověření při používání AirDropu s neznámými kontakty – na zařízení příjemce se zobrazí kód, který musí odesílatel před provedením přenosu zadat
- Hromadné párování příslušenství v aplikaci Domácnost umožňuje použít tentýž nastavovací kód k snadnému přidání více kusů příslušenství zakoupených společně
- Funkce Výstrahy bleskem LED v nastavení Zpřístupnění nabízí možnost upozorňovat na přijatá oznámení i blikáním obrazovky
- Tabulky v aplikaci Freeform můžou obsahovat text, obrázky, dokumenty a kresby v buňkách, které se chytře přizpůsobují obsahu, a vnášejí řád do nekonečného plátna
- Byl vyřešen problém, který bránil přehrání předběžně vydaných alb v knihovně Apple Music v okamžiku jejich vydání
- Byla opravena chyba, v jejímž důsledku mohlo být nastavení Soukromí a zabezpečení označeno jako spravované podnikovou organizací