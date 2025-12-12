Zavřít reklamu

Apple vydal iOS 26.2 pro veřejnost! Zde je seznam všeho, co přináší

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple si na dnešní večer přichystal pořádné překvapení. Přestože své operační systémy pro veřejnost v pátek standardně nevydává, tentokrát udělal výjimku a veřejné verze uvolnil. Pokud tedy máte kompatibilní iPhone, měli byste na něm již iOS 26.2 vidět. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Apple Music

  • V oddílu Nejlepší tipy na panelu Pustte si se ted‘ zobrazuje playlist oblíbených skladeb
  • U stažených skladeb jsou k dispozici texty i v offline režimu, takže si je můžete zobrazit bez připojení k internetu

Podcasty

  • Pomocí odkazů na zmíněné podcasty můžete přímo z přehrávače a přepisu zobrazit a spustit sledování dalších podcastů zmíněných v dílu, který právě posloucháte

Hry

  • Filtry v knihovně her umožňují vyhledávat hry podle kategorie, velikosti a dalších kritérií
  • Bannery zobrazující skóre ve výzvách přímo ve hrách vás v reálném čase upozorní, když se do vedení dostane někdo nový
  • Vylepšená podpora ovladačů Backbone, Razer a dalších

Tato aktualizace dále obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:

  • Dodatečná možnost přizpůsobení času na zamknuté obrazovce umožňuje upravit jeho vzhled zvýšením nebo snížením neprůhlednosti materiálu Liquid Glass
  • Upozornění na připomínky vám pomůžou spravovat důležité úkoly – ty, které nemůžete hned vyřídit, je možné odložit a sledovat v živých aktivitách
  • Kódy pro AirDrop nabízejí dodatečnou vrstvu ověření při používání AirDropu s neznámými kontakty – na zařízení příjemce se zobrazí kód, který musí odesílatel před provedením přenosu zadat
  • Hromadné párování příslušenství v aplikaci Domácnost umožňuje použít tentýž nastavovací kód k snadnému přidání více kusů příslušenství zakoupených společně
  • Funkce Výstrahy bleskem LED v nastavení Zpřístupnění nabízí možnost upozorňovat na přijatá oznámení i blikáním obrazovky
  • Tabulky v aplikaci Freeform můžou obsahovat text, obrázky, dokumenty a kresby v buňkách, které se chytře přizpůsobují obsahu, a vnášejí řád do nekonečného plátna
  • Byl vyřešen problém, který bránil přehrání předběžně vydaných alb v knihovně Apple Music v okamžiku jejich vydání
  • Byla opravena chyba, v jejímž důsledku mohlo být nastavení Soukromí a zabezpečení označeno jako spravované podnikovou organizací
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.