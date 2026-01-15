Zájem s PC roste, Macům se ale nedaří držet krok

Divize Maců u Applu zakončila minulý rok rozporuplně. Podle dat společnosti International Data Corporation (IDC) zůstaly dodávky jablečných počítačů ve čtvrtém čtvrtletí meziročně prakticky beze změny, a to navzdory výraznému oživení celého trhu s počítači. Celosvětové dodávky PC ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostly o 9,6 % na 76,4 milionu kusů, což překonalo původní očekávání analytiků. Výrobci urychlovali nákupy i výrobu kvůli obavám z budoucích problémů v dodavatelských řetězcích a zdražování komponent. Apple v tomto období dodal 7,1 milionu Maců, což je prakticky stejný výsledek jako o rok dříve. V důsledku toho jeho tržní podíl ve čtvrtletí klesl, i když celý trh rostl.
Apple se umístil na čtvrtém místě za Lenovem, HP a Dellem. Lenovo dodalo 19,3 milionu počítačů, což znamená meziroční růst o 14,4 %. HP zaznamenalo nárůst o 12,1 % na 15,4 milionu kusů. Dell byl z trojice nejrychleji rostoucí, neboť se mu povedlo zvýšit dodávky o 18,2 % na 11,7 milionu zařízení. IDC vysvětluje silné závěr roku několika faktory. Patří mezi ně blížící se konec podpory Windows 10, nejistota kolem cel a rostoucí obavy z omezených dodávek pamětí. Tyto vlivy vedly výrobce k tomu, že část plánovaných dodávek přesunuli právě na konec roku.
Z celoročního pohledu však Apple dopadl lépe. V roce 2025 dodal podle IDC celkem 25,6 milionu Maců (oproti 23 milionům v roce 2024). Meziroční růst 11,1 % tak překonal tempo celého PC trhu, který vzrostl o 8,1 %. Roční tržní podíl Applu se zvýšil na 9 %, i když závěr roku ukázal, že konkurence s počítači s Windows je silná.