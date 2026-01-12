Apple slaví velké Mac narozeniny! Tyto legendární stroje jsou tu s námi už přes 20 let

Čas utíká skoro až neuvěřitelně a to i v technologickém světě. Skvělým důkazem je i Apple, který letos slaví významná „Mac“ výročí, která připomínají, jak silně tyto počítače formovaly svět osobní i profesionální práce. Věřili byste tomu, že dva modely, které se zapsaly do dějin firmy i technologií. konkrétně MacBook Pro a Mac mini, nedávno oslavily přes 20 let od odhalení?
Před dvaceti lety, přesně 10. ledna 2006, Steve Jobs na Macworld Expo v San Franciscu odstřihl jednu kapitolu a otevřel jinou. Konkrétně řekl sbohem legendárním PowerBookům a na pódium přivedl nový MacBook Pro. Ten byů první profesionální notebook Applu s procesory Intel, který spojil výkon a mobilitu v té době nevídaným způsobem. Jobs tehdy hovořil hlavně o tom, že MacBook Pro bude rychlejší, efektivnější a lépe přizpůsobený výzvám moderní práce než cokoli předchozího. A byla to pravda. Když se totiž podíváme na konfiguraci s Intel Core Duo čipy, vestavěnou kamerou iSight a grafikou ATI, tehdy to byl stroj, který učinil velký krok vpřed pro kreativce i profesionály.
Dnes, o dvě dekády později, je MacBook Pro jiným světem. Má vlastní Apple Silicon čipy, které mění představy o výkonu v notebooku, nabízí obrovské množství paměti a úložiště, a staly se standardem pro práci s videem, grafikou i softwarem nejvyšší náročnosti. To, co bylo kdysi extrémní novinkou, je dnes běžnou součástí pracovního života milionů uživatelů po celém světě.
Zatímco MacBook Pro slavil v roce 2026 dvacet let od svého uvedení, jiné narozeniny připomněly jiný zásadní příběh Macu. Řeč je konkrétně o Macu mini,, který debutoval 10. ledna 2005, prošel obdobím překvapení i nejistoty, než se stal kultovním počítačem v nabídce Applu. Jobs tehdy položil prostou otázku, proč Apple nenabízí levnější Mac a krátce nato představil právě Mac mini coby kompaktní počítač bez displeje, klávesnice či myši, který měl lidem nabídnout vstupní bránu do světa Maců bez vysokých nákladů.
První generace byla poměrně malá a odkazovala trochu i na nezdařený Power Mac G4 Cube. I přesto však skrývala v sobě jasnou ambici být dostupným, univerzálním a přitom dostatečně schopným strojem. Na to (nepřekvapivě) reagoval trh se smíšenými pocity, ale jak roky plynuly, stal se mini nenápadným favoritem mezi uživateli, kteří ocenili jeho malé rozměry a vysokou efektivitu. V průběhu let prošel Mac mini nespočtem proměn od přechodu na Intel, přes využití v profesionálních instalacích a serverových farmách, až po revoluci s Apple Silicon M1, která definitivně potvrdila, že i takto drobný počítač dokáže konkurovat mnohem větším a dražším zařízením. Dnešní modely s M4 a M4 Pro jsou nejen kompaktní, ale výkonem a schopnostmi sahají často i těm nejvýkonnějším desktopům.