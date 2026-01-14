iOS 26.3 nejspíš zásadně zlepší textovky mezi iPhony a Androidy! Apple chystá nálož vylepšení

Ačkoliv je vydání veřejné verze iOS 26.3 stále ještě poměrně vzdálené, jelikož beta testování tohoto systému je stále na úplném začátku, 2. beta iOS 26.3 vše svém kódu odhalila poměrně zásadní zlepšení pro komunikaci mezi iPhony a Androidy. Konkrétně se zdá, že má Apple v plánu do iOS 26.3 nasadit v rámci RCS komunikace novinky, které s trochou nadsázky zajistí to, že spojení mezi iPhonem a Androidem už nebude vypadat jako z roku 2010.
Konkrétně Apple podle všeho pracuje na tom, aby RCS zprávy dostaly funkce, které už roky bereme jako samozřejmost u iMessage. Už včera se začalo šuškat o tom, že RCS zprávy dostanou podporu end-to-end šifrování, které by zásadně zvýšilo jejich zabezpečení. Šifrování je však podle všeho jen začátek. Jakmile totiž Apple posune RCS na novější standard, otevírá se tím cesta i k dalším věcem, které dnes u konverzací s Androidem zoufale chybí. Dorazit by měly například odpovědi přímo na konkrétní zprávu, možnost upravit nebo odvolat odeslaný text, normální Tapback reakce bez divných textových popisků a tak podobně.
Fotogalerie
Je sice pravda, že se RCS na iPhone dostalo už s iOS 18, jenže tehdy šlo spíš o nutné minimum, ke kterému se Apple uchýlil po velkém tlaku ze strany regulátorů, Google a později i uživatelů. A protože je pravděpodobně obliba RCS komunikace na iPhonech solidní a Apple je tak přestává brát jako doplněk, chystá pro ně podle všeho řadu změn a vylepšení. Jedním dechem je sice samozřejmě třeba dodat, že všechna zjištění uvedená výše jsou zatím založena jen na kódu bety a zároveň budou určitě dostupná v závislosti na podpoře operátorů, nicméně ze strany Applu se jedná minimálně o pozitivní signál směrem k lepší komunikaci napříč platformami.
A pokud se tyto změny dostanou do finální verze, půjde o jednu z největších změn v Zprávách za poslední roky a hlavně o moment, kdy psaní mezi iPhonem a Androidem přestane být nutné zlo. Konečně totiž začne připomínat moderní komunikaci, jakou si v roce 2026 svět zaslouží a na jakou jsme zvyklí z nejrůznějších internetových komunikátorů.