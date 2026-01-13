Zavřít reklamu

Chystaný iOS 26.3 odhalil zásadní vylepšení RCS zpráv na iPhonech!

Jiří Filip
Ačkoliv Apple v rámci iOS podporu RCS zpráv kvůli potenciální kanibalizaci na iMessage dlouho přehlížel, poměrně nedávno podporu po nátlaku Google, uživatelů a potažmo i regulátorů přidal. A jak se navíc nyní zdá, tento krok nevnímá jen jako splnění nutného zla, ale spíš jako start nové etapy. RCS zprávy, které jsou z hlediska funkčnost velmi blízké iMessage, ale fungují i v kombinaci s androidími telefony, se tak stanou zase o něco využitelnějšími.

V nejnovější betě iOS 26.3 beta 2 se totiž objevily náznaky, že Apple připravuje zásadního vylepšení RCS zpráv ve formě podpory E2EE – tedy end-to-end šifrování. Nejde sice o funkci, kterou by si už teď mohl kdokoli zapnout, ale spíš o jasný signál, že se na ní aktivně pracuje a že by se mohla objevit dřív, než se dosud zdálo. Na změnu upozornil vývojář vystupující jako Tiino-X83, který si v kódu systému všiml nové položky v tzv. carrier bundlech. Ty mají podle všeho umožnit operátorům zapnout nebo vypnout end-to-end šifrování RCS zpráv podle místních pravidel. A právě tady se dostáváme k zajímavému detailu. Tento kód se aktuálně objevuje pouze u čtyř hlavních francouzských operátorů, konkrétně Bouygues, Orange, SFR a Free. U žádného jiného operátora z jiných zemí zatím přítomen není.

Na první pohled to může působit zvláštně, ale ve skutečnosti to dává smysl. Standard RCS, jak jej definuje asociace GSMA, totiž říká, že end-to-end šifrování má být zapnuté ve výchozím stavu, pokud tomu nebrání lokální legislativa. Jinými slovy, šifrování je povinné, ale pouze tam, kde ho zákony dovolují. A právě proto je zřejmě nutné, aby měl Apple (respektive operátoři) v systému připravený přepínač pro jednotlivé trhy.

Zároveň platí, že E2EE nelze zapínat jen některým uživatelům nebo náhodně – buď je dostupné pro celý trh, nebo vůbec. Pokud by bylo vypnuté, musí o tom být uživatel jasně informován. A pokud je naopak aktivní, musí mít uživatel možnost vidět, že jeho komunikace je skutečně šifrovaná. Přesně i k tomu by nově objevené systémové nastavení mohlo sloužit. Je ale fér dodat, že zatím nic není definitivní. To, že se kód objevil v betě iOS 26.3, ještě automaticky neznamená, že se šifrování RCS skutečně dostane už do této verze systému. Apple je známý tím, že si často připravuje půdu dopředu a některé funkce pak klidně odloží o jednu či dvě aktualizace dál. Na druhou stranu – po téměř roce ticha od oficiálního oznámení podpory E2EE je tohle první hmatatelný důkaz, že se věci dávají do pohybu.

Pokud by Apple end-to-end šifrování pro RCS skutečně spustil, šlo by o další důležitý krok ke smazání rozdílů mezi iMessage a „zelenými bublinami“. RCS by se tím bezpečnostně posunulo mnohem blíž tomu, na co jsou uživatelé Applu zvyklí, a zároveň by to byl jasný vzkaz konkurenci, že Apple nehodlá podporu tohoto standardu brát jen jako povinné minimum.

