Testování pokračuje! Apple vydal 2. bety iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 a visionOS 26.3

Přestože jsme se vydání další veřejné verze iOS 26 a dalších nových OS Applu dočkali teprve relativně nedávno, kalifornský gigant nelení a dnes v noci rozjel beta testování dalších verzí těchto systémů. Řeč je konkrétně o 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 a visionOS 26.3, které jsou tak v tuto chvíli dostupné v rámci vývojářského beta testování coby 2. vývojářské bety. Jejich instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, máte-li tedy povolené stahování vývojářských beta verzí.
V tuto chvíli sice nelze říci, co přesně nové bety přináší, nicméně velmi pravděpodobně se bude jednat o kombinaci oprav chyb, které sužují předešlé verze systémů, s novinkami, které se do druhé veřejné verze systémů nevešly. Pokud se pak v systémech objeví nějaké zásadnější novinky, budeme vás o nich samozřejmě v průběhu zítřejšího dne informovali.