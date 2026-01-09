Komedie z produkce  TV+ sklidila nálož nominací

Silná letošní ocenění pro Apple TV+ pokračují i na poli hereckých cen. Komediální seriál The Studio se stal nejvíce nominovaným televizním titulem na 32. ročníku Actor Awards, tedy nově přejmenovaných cen SAG-AFTRA, kde herci oceňují herecké výkony svých kolegů.
Slavnostní ceremoniál se uskuteční v březnu a bude živě vysílán na Netflixu, už samotné oznámení nominací ale naznačuje, že Apple TV+ může čekat mimořádně úspěšný večer. The Studio si totiž připsalo celkem pět nominací, více než jakýkoli jiný seriál v letošním ročníku. Konkrétně bodovalo ve dvou hereckých kategoriích – za mužský i ženský výkon v komediálním seriálu – a zároveň získalo nominaci za herecký ansámbl. Mezi nominovanými herci nechybí Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn či Catherine O’Hara.
Fotogalerie
Úspěch The Studio zapadá do širšího obrazu silné sezony pro Apple TV+, který má letos mezi nominovanými i další výrazná jména, například Gary Oldman za seriál Slow Horses nebo Rhea Seehorn za Pluribus. Apple tak potvrzuje, že se mu daří nejen v oblasti technologií, ale i v produkci kvalitního a oceňovaného televizního obsahu. Apple TV+ je k dispozici za 12,99 dolarů měsíčně, případně v rámci balíčku Apple One.