Tato žhavá novinka je nově nejsledovanějším seriálem na Apple TV! Už jste ji viděli?

Apple má další důvod k oslavám. Po tom, co společnost minulý měsíc oznámila, že seriál Pluribus zaznamenal nejúspěšnější premiéru dramatického titulu v historii Apple TV, nyní potvrzuje ještě výraznější milník. Podle Applu se Pluribus stal nejsledovanějším seriálem celé streamovací služby vůbec. Tento úspěch přichází jen několik týdnů po uvedení seriálu a ve stejný den, kdy se film F1: The Movie vyšplhal na první místo žebříčku nejsledovanějších filmů na Apple TV. Pro jeblečnou službu jde tedy o mimořádně povedené období.
Zájem o Pluribus nebyl úplně nečekaný. Seriál režíruje Vince Gilligan, tvůrce kultovních titulů Breaking Bad a Better Call Saul, což samo o sobě vyvolalo vysoká očekávání. Přesto je pozoruhodné, že se novince podařilo překonat zavedené hity služby, mezi které patří například Ted Lasso, Severance, The Morning Show, Slow Horses nebo nedávný The Studio. Apple tradičně nezveřejňuje konkrétní čísla sledovanosti, takže není možné přesně určit, kolik diváků Pluribus oslovil. I bez těchto dat je ale jasné, že seriál si vede mimořádně dobře, pokud dokázal v tak krátkém čase předstihnout všechny předchozí rekordmany. První řada Pluribus má celkem devět epizod a její finále je naplánováno na 26. prosince. Apple zároveň potvrdil, že se na druhé sérii již pracuje. Sledujete tento seriál?