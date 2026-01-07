Apple testuje novinku, která zvýší bezpečnost iPhonů. A ani o ní nebudete vědět!

Apple pokračuje ve vývoji způsobů, jak zrychlit a zefektivnit distribuci bezpečnostních oprav, aniž by uživatelé museli čekat na plnohodnotné aktualizace operačního systému. V nejnovějších beta verzích iOS 26.3, iPadOS 26.3 a macOS Tahoe 26.3 nyní společnost testuje funkci nazvanou Background Security Improvements, která byla poprvé představena už ve verzích 26.1. Background Security Improvements umožňují Applu dodávat dodatečné bezpečnostní ochrany na pozadí systému, a to především pro klíčové komponenty, jako jsou Safari, WebKit apod. Tyto aktualizace jsou navrženy tak, aby Apple co nejrychleji reagoval na nově objevené chyby. Uživatelé tak nebudou muset případně čekat na nový aktualizační balíček.
Instalace probíhá přímo v aplikaci Nastavení v sekci Soukromí a zabezpečení, kde se zobrazí možnost aktualizaci ručně nainstalovat. Pokud má uživatel aktivovanou volbu automatické instalace, budou Background Security Improvements nasazovány automaticky hned po jejich vydání. Apple zároveň uvádí, že uživatelé, kteří se rozhodnou tyto aktualizace neinstalovat, o opravy nepřijdou. Bezpečnostní změny se jim dostanou prostřednictvím běžných softwarových aktualizací systému, pouze s určitým časovým odstupem.
Nová funkce nahradí dřívější mechanismus Rapid Security Response, který byl představen v iOS 16. Ten se však v praxi využíval jen omezeně a byl postupně utlumen. A to mj. kvůli problémům s kompatibilitou, které v roce 2023 způsobily potíže s načítáním některých webových stránek. Apple upozorňuje, že i Background Security Improvements mohou ve výjimečných případech vést k problémům s kompaibilitou. Pokud by k nim došlo, může být aktualizace dočasně stažena a následně upravena v další verzi softwaru. Funkce tak představuje další krok k průběžnému (rychlejšímu) zvyšování bezpečnosti napříč celým ekosystémem Applu.