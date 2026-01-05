EU: Za chystané novinky v iOS 26.3 děkujte nám! Apple produkty se vám díky nim budou používat líp

Evropská unie si připisuje další „zářez“ v boji za otevřenější digitální ekosystém a tentokrát míří přímo na Apple. Podle Evropské komise totiž nové funkce v iOS 26.3 nevznikly jen tak náhodou, ale jsou přímým důsledkem tlaku regulátorů a pravidel vyplývajících z Digital Markets Act. Unie tvrdí, že právě tyto změny mají otevřít prostor pro nové inovativní produkty a služby.
Nejnovější vývojářská beta iOS 26.3 se totiž výrazně zaměřuje na lepší interoperabilitu, tedy schopnost iOS lépe spolupracovat s produkty třetích stran. Typickým příkladem je podpora notifikací u chytrých hodinek, která se v systému posouvá na zcela novou úroveň. A právě tady EU tvrdí, že je její vliv nepřehlédnutelný.
Největší novinkou je bezpochyby systém pro přechod z iPhonu na Android. Apple v iOS 26.3 přidává nástroj, který umožní přenést data na nový Android telefon způsobem velmi podobným prvotnímu nastavení iPhonu. Stačí přiložit Android zařízení k iPhonu, propojit je a bezdrátově přenést fotografie, zprávy, poznámky, aplikace a další data. Součástí přenosu má být dokonce i telefonní číslo. Zajímavé je, že nejnovější beta Androidu nabízí zrcadlově opačný proces pro přechod z Androidu na iPhone.
Druhou zásadní novinkou je přeposílání notifikací na chytré hodinky třetích stran. iPhone tak bude schopen zobrazovat oznámení na chytrých hodinkách podobně, jako to dnes funguje s Apple Watch. Tato funkce je však dostupná výhradně pro uživatele v zemích Evropské unie, a to právě kvůli splnění místních antimonopolních požadavků. Evropská komise se tím nijak netají a otevřeně říká, že obě funkce jsou výsledkem vyšetřování Applu zahájeného letos v březnu v souvislosti s pravidly pro připojená zařízení, jako jsou chytré hodinky. Podle EU nyní mohou vývojáři nové funkce testovat a stavět na nich vlastní produkty.
Z pohledu Applu jde sice o další ústupek regulacím, z pohledu Evropské unie ale o jasný důkaz toho, že tlak na technologické giganty funguje. Ať už si o tom myslíme cokoliv, jedno je jisté – iOS se v Evropě postupně mění způsobem, který jsme si ještě před pár lety jen těžko dokázali představit.