iOS 26.3 vylepšuje na iPhonech tapety

Apple v iOS 26.3 beta 1 sice nepřišel s žádnou velkou funkcí, o které by se mluvilo týdny dopředu, ale jeden drobný detail rozhodně stojí za pozornost. Týká se tapet a konkrétně sekce, která byla doteď trochu nenápadně schovaná pod společným názvem Počasí a astronomie.
Nově Apple tuto část galerie rozdělil na dvě samostatné sekce, konkrétně Počasí a Astronomie. Na první pohled jde o drobnost, ale při bližším pohledu je vidět, že si s ní Apple dal o něco víc práce než dřív. Zatímco v iOS 26.2 byla k dispozici jediná tapeta s živým počasím, iOS 26.3 beta 1 přidává rovnou tři různé varianty. Všechny tapety zde pak fungují na stejném principu, tedy zobrazují aktuální počasí pro vaši polohu v reálném čase. Rozdíl je ale ve stylu. Každá tapeta totiž používá jiný font, jiné rozložení a jinak připravené widgety, takže si můžete vybrat vzhled, který vám sedí, aniž byste si museli všechno ručně ladit. Pro někoho se sice jedná o maličkost, pro jiného jde ale o příjemné zpestření zamykací obrazovky, která je dnes jedním z nejviditelnějších prvků iPhonu.
Vzhledem k tomu, že jde o první betu a poslední aktualizaci před svátky, je dost pravděpodobné, že tapety nejsou jedinou oblastí, kam Apple v rámci iOS 26.3 ještě sáhne. Na další změny si nicméně budeme muset počkat minimálně do další bety, která dorazí pravděpodobně někdy v prvním lednovém týdnu.