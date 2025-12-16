Nadvláda Apple Watch končí! iOS 26.3 přinese zásadní změnu, díky které s nimi konkurence srovná krok

Apple Watch jsou bez jakýchkoliv pochybností nejlepšími chytrými hodinkami, které si můžete připojit k iPhone z hlediska provázání těchto dvou produktů. Jediné Apple Watch totiž nabízí plnou podporou zobrazování příchozích notifikací z iPhone, díky čemuž tak lze říci, že pokud nechcete, nemusíte díky tomu prakticky vytahovat mobil z kapsy. To se však již brzy změní. iOS 26.3 totiž přinese novinku, která zprovozní plnohodnotné zobrazování notifikací i na chytrých hodinkách konkurence.
Ačkoliv v současnosti zvládají chytré hodinky třetích stran nějaká oznámení z iPhonu zobrazit (například vás upozorní na příchozí zprávu, hovor a tak podobně), v porovnání s Apple Watch jasně pokulhávají. V jablečném ekosystému je totiž provázanost na úplně jiné úrovni, což byl doposud i jeden z hlavních taháků kalifornského giganta. Nicméně regulačním úřadům se toto zvýhodňování vlastních produktů nad konkurencí přestává líbit, přičemž jeden z tlaků, které na Apple v poslední době vyvíjí, se týká právě i notifikací na Apple Watch v porovnání s konkurencí. A právě na tento tlak nyní Apple reaguje.
V iOS 26.3 proto přidává do Nastavení, konkrétně pak do sekce Oznámení novinku ve formě sekce Přeposílání oznámení, skrze kterou si půjde nově nastavit, aby upozornění chodily v plném rozsahu i na jiné hodinky než Apple Watch. Háček je pak v tom, že jakmile si uživatel přeposílání notifikací nastaví, deaktivuje tím jejich přeposílání na Apple Watch. V jednu chvíli totiž může iPhone posílat notifikace jen na jedno další zařízení.
Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se tato novinka v budoucnu promítne do podílu Apple Watch na trhu, potažmo zda vůbec. Stát se totiž může ve výsledku jak to, že se Apple Watch propadnou na úkor jiných modelů v čele s Garminem, který je uživatelsky dost oblíbený a díky této novince dokáže v notifikacích s Apple Watch srovnat krok, ale stejně tak se může stát i to, že uživatelé změnu absolutně nepřijmou a budou i nadále spoléhat z hlediska propojitelnosti primárně na Apple Watch. Vše ale v tomto směru ukáže skutečně až čas.
Me by stacilo, aby MacOS, iOS poznaly, ze zrovna pracuji na danem zarizeni a notifikaci, kdyz uz, preposlaly treba az za minutu. Neni nad to sedet na gauci, v ruce mobil kde vyskoci bublina a najednou pipne na stole notebook, na ruce zavybruji Garmin hodinky – nedej boze vse v nabijecce na vibrace na stole. A pokud se rozjeden nejaka diskuse, musim vstat vse ruzne povyoinat, ptotoze by jinak vse chodilo po stole. To to jako nepozna, ze ted pracuji na danem zarizeni a neni potreba to hned rozeslat uplne vsude?