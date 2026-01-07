Apple chce pro iPhony revoluční foťák, který dokáže zachytit i ty nejmenší detaily kolem vás!

Fotoaparáty iPhonů jsou dlouhé roky považovány za jedny z nejlepších, ke kterým se dá v rámci mobilního světa dostat. Jak se však zdá, Apple v tomto směru absolutně „neusíná na vavřínech“, ale snaží se do budoucna přijít s další fotorevolucí. Konkrétně podle nových informací ukazuje o multispektrální, snímání, které by mohla v budoucnu výrazně rozšířit schopnosti fotoaparátů v iPhonech. S informací přišel známý leaker Digital Chat Station na čínské síti Weibo, který však jedním dechem dodává, že Apple je zatím teprve ve fázi průzkumu dodavatelského řetězce a žádné reálné testování prototypů ještě nezačalo.
Multispektrální snímání se zásadně liší od toho, jak dnes fungují fotoaparáty ve smartphonech. Ty se spoléhají výhradně na zachycení červeného, zeleného a modrého světla, zatímco multispektrální senzory pracují s více oddělenými vlnovými délkami. Díky tomu mohou zachytit i informace, které jsou pro běžné senzory prakticky neviditelné, například data z blízkého infračerveného spektra nebo jiných úzkých pásů světla.
Pokud by Apple tuto technologii skutečně nasadil, mohla by přinést výrazné zlepšení v rozpoznávání materiálů a povrchů. Fotoaparát by dokázal přesněji rozeznat rozdíly mezi pokožkou, látkou, vegetací nebo lesklými objekty, což by se pozitivně projevilo třeba u portrétních snímků, oddělení objektu od pozadí nebo celkově čistšího rozpoznání scény.
Další přínos by mohl přijít při focení ve složitých světelných podmínkách, kde se míchají různé zdroje světla. Více spektrálních dat by poskytlo systému lepší podklady pro zpracování obrazu, přesnější vyvážení barev i odhad hloubky. Z dlouhodobého pohledu by to mohlo posílit i strojové učení přímo na zařízení, a tím pádem i schopnosti iPhonu lépe chápat scénu před objektivem.
Zároveň je ale jasné, proč Apple postupuje opatrně. Multispektrální senzory jsou technicky složitější, dražší a náročnější na prostor, kterého je uvnitř iPhonu logicky velmi málo. I proto zatím vše nasvědčuje tomu, že se bavíme spíš o dlouhodobém výhledu než o funkci, která by se měla objevit v nejbližších generacích.