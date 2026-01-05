Apple letos nepředstaví iPhone 18!

Pokud jste si zvykli na to, že každý podzim dorazí kompletní nová generace iPhonů, letos vás Apple možná překvapí. Podle čím dál většího množství zpráv se totiž zdá, že klasický iPhone 18 se letos vůbec nepředstaví. Apple má údajně chystat poměrně zásadní změnu v zaběhnutém vydávacím cyklu svých telefonů, na který jsme byli zvyklí více než dekádu.
Ačkoliv byl iPhone 17 v roce 2025 mimořádně úspěšný a i nyní je poměrně obtížné jej sehnat, jeho nástupce v podobě standardního iPhonu 18 má dorazit až na jaře 2027. To by znamenalo, že iPhone 17 zůstane v nabídce jako nejnovější „základní“ model déle než 18 měsíců, což je něco, co Apple u své vlajkové řady dosud nezažil. Poprvé by tak přeskočil celý kalendářní rok bez uvedení nové generace ne-Pro iPhonu.
Důvod je přitom poměrně logický – Apple chce změnit představovací strategii svých telefonů, tedy alespoň podle spousty analytiků s údajným vzhledem do jeho plánů. Konkrétně má kalifornský gigant letos poprvé rozdělit představení iPhonů do dvou samostatných časových oken, místo toho, aby všechny modely ukázal najednou v září. Na podzim by se tak podle spekulací měly dostat na řadu prémiovější modely, zatímco dostupnější a standardní varianty by si Apple schoval až na následující rok. Konkrétně to má znamenat, že na podzim dorazí iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a vůbec poprvé také ohebný iPhone. Klasický iPhone 18 by se měl objevit až na jaře 2027, a to po boku modelu iPhone 18e a druhé generace iPhonu Air. Rok 2026 by tak byl prvním rokem po dlouhé době, kdy Apple nevydá nový základní iPhone.
Rozdělené uvedení by Applu umožnilo lépe jednotlivé modely odlišit, dát jim delší prostor k prodejům bez vzájemného kanibalizování a zároveň rozložit velké produktové premiéry rovnoměrněji během roku. Svou roli podle analytiků hrají i praktické důvody. Nový systém představování by měl zajistit konkrétně plynulejší výrobu, menší tlak na dodavatelský řetězec a lepší rozložení tržeb napříč fiskálními kvartály.
Pokud se tyto informace potvrdí, čeká nás možná největší změna v rytmu vydávání iPhonů za posledních deset let. A přestože to může působit nezvykle, z pohledu Applu jde o krok, který v době stále širšího portfolia dává překvapivě dobrý smysl.