Zavřít reklamu

Apple se nevzdává! iPhone Air 2 má v plánu představit už na podzim

iPhone
Jiří Filip
0

O iPhone Air se sice v poslední době napsalo opravdu hodně, přičemž valná většina zpráv byla z negativního soudku kvůli mizerným prodejům, jak se však zdá, Apple to s tímto modelem rozhodně nevzdává. Podle zdrojů v minulosti spolehlivého leakera Fixed Focus Digital totiž plánuje uvést jeho nástupce již na podzim letošního roku po boku iPhonů 18 Pro a své první skládačky. A tentokrát by se mělo jednat o podstatně zajímavější „železo“.

iPhone Air 2 iPhone Air 2
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 4 iPhone Air 4
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 7 iPhone Air 7
iPhone Air 8 iPhone Air 8
Vstoupit do galerie

Apple si údajně plně uvědomuje kritiku za nedostatky, kterými iPhone Air 1. generace trpí, přičemž hlavním neduhem je absence druhého fotoaparátu, horší výdrž baterie (ve srovnání s ostatními modely a vysoká cena. Všechny tyto neduhy má ale kalifornský gigant údajně chtít vyřešit – konkrétně přidáním dalšího zadního foťáku, nasazením 2nm čipu s nižší energetickou spotřebou, což by se mělo pozitivně odrazit na celkové výdrži, a nakonec nižší cenovkou. Zda se tak stane či nikoliv se sice samozřejmě dozvíme až v září, nicméně pokud se tímto směrem Apple skutečně vydá, mohla by 2. generace skutečně uspět, což by si telefon s takto zdařilým designem rozhodně zasloužil.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.