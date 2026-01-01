Apple se nevzdává! iPhone Air 2 má v plánu představit už na podzim

O iPhone Air se sice v poslední době napsalo opravdu hodně, přičemž valná většina zpráv byla z negativního soudku kvůli mizerným prodejům, jak se však zdá, Apple to s tímto modelem rozhodně nevzdává. Podle zdrojů v minulosti spolehlivého leakera Fixed Focus Digital totiž plánuje uvést jeho nástupce již na podzim letošního roku po boku iPhonů 18 Pro a své první skládačky. A tentokrát by se mělo jednat o podstatně zajímavější „železo“.
Apple si údajně plně uvědomuje kritiku za nedostatky, kterými iPhone Air 1. generace trpí, přičemž hlavním neduhem je absence druhého fotoaparátu, horší výdrž baterie (ve srovnání s ostatními modely a vysoká cena. Všechny tyto neduhy má ale kalifornský gigant údajně chtít vyřešit – konkrétně přidáním dalšího zadního foťáku, nasazením 2nm čipu s nižší energetickou spotřebou, což by se mělo pozitivně odrazit na celkové výdrži, a nakonec nižší cenovkou. Zda se tak stane či nikoliv se sice samozřejmě dozvíme až v září, nicméně pokud se tímto směrem Apple skutečně vydá, mohla by 2. generace skutečně uspět, což by si telefon s takto zdařilým designem rozhodně zasloužil.