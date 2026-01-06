Zavřít reklamu

Apple přispěl miliony na celosvětový boj s AIDS. A to i bez (PRODUCT) RED produktů v nabídce

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Stejně jako v předchozích letech, i letos cupertinská společnost potvrdila, že technologie mohou mít reálný a měřitelný společenský dopad. V rámci vánoční charitativní kampaně firma přispívala částkou 5 dolarů na The Global Fund za každý nákup uskutečněný prostřednictvím Apple Pay na Apple.com, v aplikaci Apple Store a v kamenných Apple Storech v USA i dalších zemích světa.

Akce probíhala od 28. listopadu do 7. prosince a byla zaměřena na podporu klíčových zdravotnických programů v rozvojových zemích. Ty se soustředí především na boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii – nemocem, které i dnes každoročně stojí miliony lidských životů.

Samotný The Global Fund tento týden oznámil, že se díky kampani podařilo vybrat celkem 3 miliony dolarů. Apple přitom tuto částku nastavil jako maximální limit, což znamená, že zákazníci svými nákupy dosáhli nejvyšší možné hranice podpory. Jinými slovy – Apple Pay nákupy během daného období naplnily charitativní potenciál kampaně na sto procent.

Apple spolupracuje s organizací The Global Fund dlouhodobě a podobné iniciativy nejsou žádnou novinkou. V minulosti firma podporovala boj proti AIDS také prostřednictvím prodeje zařízení v ikonických barvách (PRODUCT)RED, kdy část výtěžku z každého produktu putovala právě na tyto humanitární účely. Přestože Apple od uvedení iPhonů 14 v roce 2022 nenabízí nové iPhony ani příslušenství v provedení (PRODUCT)RED, každoročně v prosinci připomíná Světový den boje proti AIDS právě finanční podporou.

iPhone SE 2020 Apple_new-iphone-se-black-white-product-red-colors_04152020
Apple Watch Product red 2 Apple Watch Product red 2
Apple Watch Product red 1 Apple Watch Product red 1
apple watch series 6 gps 44mm product red aluminium case with product red sport band regular i107403 apple-watch-series-6-gps-44mm-product-red-aluminium-case-with-product-red-sport-band-regular_i107403
product red projekt 4 product red projekt 4
product red projekt 5 product red projekt 5
product red projekt 3 product red projekt 3
iPhone 11 (PRODUCT)RED iPhone 11 (PRODUCT)RED
apple watch series 5 product red apple watch series 5 product red
Za 19 let spolupráce se značkou (RED) už Apple přispěl The Global Fund částkou přesahující 250 milionů dolarů. Jde tak o jednu z nejvýznamnějších a nejdéle trvajících firemních podpor globálních zdravotnických iniciativ vůbec. Letošní výsledek jen potvrzuje, že i zdánlivě běžné nákupy mohou mít v součtu obrovský dopad – a že zákazníci Applu jsou ochotni se na podobných projektech aktivně podílet.

