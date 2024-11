Apple rezignoval na (PRODUCT)RED produkty. V jeho nabídce jich je čím dál míň

Přijde vám, že byla produktová nabídka Applu dříve podstatně „červenější“, než je tomu nyní? Nejste vůbec daleko od pravdy. Ačkoliv červené produkty z jeho nabídky nevymizely, dříve jich Apple nabízel podstatně víc a to zejména díky své intenzivní podpoře Globálního fondu za boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii, který podporoval skrze spojení se značkou (RED). Právě (PRODUCT)RED produkty tak bylo možné ve velkém od Applu v minulosti koupit a přispět tak na boj proti zákeřným nemocem. Tato možnost je tu sice i nyní, avšak už ne ani zdaleka taková, na jakou jsme byli zvyklí.

Zatímco v minulosti prodával Apple například (PRODUCT)RED Apple Watch, iPhony, ale i spoustu příslušenství k jeho produktům v čele se Smart Covery pro iPady, klíčenkami pro AirTagy a tak podobně, nyní tomu tak už není. To jediné, co lze od Applu v současnosti ve verzi (PRODUCT)RED zakoupit, jsou iPhone SE 3 a 14. Apple Watch, kryty či jiné (PRODUCT)RED příslušenství byste ale v jeho nabídce hledali marně a to i přesto, že příležitosti k této fúzi tu rozhodně byla. Vždyť třeba Beats sluchátka Apple v červené barvě prodává, avšak neoznačuje je jako (PRODUCT)RED, ale jinými odnožemi červené. Poměrně překvapivé je pak to, že třeba klasický červený kryt nebo řemínek pro Apple Watch v jeho nabídce nenaleznete vůbec, přestože se jedná o základní barvu.

Proč se Apple rozhodl (PRODUCT)RED produkty takto „odpískat“ můžeme samozřejmě v tuto chvíli jen hádat, stejně jako můžeme spekulovat nad tím, zda se jedná o konec partnerství se značkou (RED). Faktem je však to, že (PRODUCT)RED produkty z jeho nabídky pomalu mizí a jakmile přestane Apple na jaře příštího roku prodávat iPhone SE 3 a v září pak iPhony 14, zavře se nad nimi voda už úplně. A co vy, měli jste (PRODUCT)RED produkty rádi?