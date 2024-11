Nákupem Apple produktů bude opět možné přispět na boj proti HIV/AIDS

Stejně jako v předešlých letech, i v letošním roce spouští Apple na přelomu listopadu a prosince svou dobročinnou kampaň na podporu boje proti nemocem HIV/AIDS. Před pár hodinami totiž oznámil, že od 29. listopadu do 8. prosince přispěje 5 dolarů za každý nákup zaplaceným přes Apple Pay na Apple.com, přes aplikaci Apple Store či v kamenném Apple Storu do Globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií.

Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií pomáhá zejména v rozvojových zemích, kde jsou dlouhodobě se zdravotnictvím velké problémy a právě iniciativa tohoto fondu pomáhá zachraňovat lidské životy. Apple se pak do této dárcovské kampaně zapojuje každoročně před Světovým dnem boje proti AIDS, který připadá na 1. prosinec. Celkově pak Apple Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií podporuje již dlouhých 18 let prostřednictvím svého partnerství s (RED) založenou zpěvákem U2 Bonem. Právě z tohoto důvodu si tak můžete již řadu let zakoupit červené Apple produkty, jenž nesou označení právě (PRODUCT)RED. Jen pro zajímavost, do dnešního dne se Applu podařilo vybrat na boj proti těmto zákeřným nemocem více než 750 milionů dolarů.