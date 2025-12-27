Tipy a triky pro uživatele začínající s Apple TV

Víme sice, že následné tipy a triky jsou opravdu pro začátečníky, ale právě na ty tento článek také cílí. Berte prosím tedy tuto skutečnost v potaz a nepouštějte se do zbytečné kritiky. Tento článek totiž v takovém případě pro vás logicky není.
Rozbalili jste pod stromečkem Apple TV? Věřte nebo ne, tento malý technologický zázrak vám otevře brány k nekonečnému světu zábavy. Jistě si teď pokládáte otázku, co dál? Pokud nevíte, jak začít, pak jste tu správně. Připravili jsme pro vás pár jednoduchých kroků, jak dostat maximum z vaší nové Apple TV, a to s trochou té vánoční magie!
Zapojení Apple TV? Žádná věda
Vánoční světýlka září, dárky jsou rozbalené a mezi nimi se skrývá vaše nová Apple TV, připravená otevřít brány do světa zábavy. Než se ale pustíte do sledování, je potřeba ji rychle připravit! Připojte ji k televizi, zapojte do sítě a sledujte, jak se na obrazovce objeví ikonické logo Apple, podobně jako když poprvé rozsvítíte vánoční stromek. S iPhonem zvládnete nastavení snadno a rychle, skoro jako rozbalit dárek.
- Připojte vaši novou Apple TV k televizi
Apple TV se připojuje k televizi pomocí HDMI kabelu a k internetu přes WiFi nebo Ethernet, v závislosti na modelu. Pro případný budoucí prodej doporučujeme uschovat originální balení, které je nejen praktické, ale i stylové.
Ovládání Apple TV iPhonem
Nemůžete najít dálkový ovladač mezi vánočními dárky? Žádný stres! Váš iPhone se snadno promění v dokonalý náhradní ovladač, který vám umožní ovládat Apple TV jediným dotykem. Stačí použít aplikaci Apple TV Remote a máte vše pod kontrolou, jako byste mávli kouzelnou hůlkou. S tímto trikem se budete cítit jako vánoční mág, připravený na všechna filmová dobrodružství!
Přihlaste se do světa Apple
Podobně jako kouzelný klíč odemyká Santa Clausův dům, vaše Apple ID vám otevře brány do světa plného zábavy a možností od Applu. Pokud už máte iPhone, přihlášení je otázkou chvilky, jako byste hladce sjížděli zasněženou cestou přímo do pohádkového království plného filmů, hudby a her. Stačí zadat své Apple ID a sváteční magie může začít! A pokud ho ještě nemáte, nezoufejte – vytvoření nového Apple ID je jednoduché a rychlé.
- Pokud nemáte Apple ID, založte ho
- Pokud již máte účet Apple ID, přihlaste se
Stáhněte si aplikace
Vánoce by nebyly kompletní bez pohádek, filmů a oblíbených pořadů! Aplikace jako Netflix, Disney+ nebo YouTube jsou jako dárky čekající na rozbalení jediným kliknutím. Obujte si teplé vánoční ponožky, připravte si horkou čokoládu a užijte si kouzelnou atmosféru u příběhů, které zahřejí stejně jako plápolající oheň v krbu. A pokud chcete něco navíc, tvOS App Store nabízí širokou škálu aplikací, od streamovacích služeb až po simulace krbu nebo další originální vychytávky, které vám zpříjemní sváteční dny.
Společná zábava pro celou rodinu v rámci Apple Arcade
Vánoce nejsou jen o sledování filmů, ale také o společné zábavě. S Apple Arcade získáte přístup k celé řadě her, které si můžete užít s rodinou přímo na Apple TV. Připojte herní ovladače a rozjeďte sváteční turnaje plné smíchu a přátelského soupeření, ideálně u vánočního stromečku se světýlky v pozadí. Skvělou zprávou je, že Apple Arcade je na tři měsíce zdarma s novou Apple TV, takže pokud jste ji právě rozbalili, neváhejte tuto službu vyzkoušet.
Sdílejte svůj obsah na velké obrazovce s AirPlay
Máte v telefonu fotky a videa z vánočního večírku? S AirPlay můžete svou sváteční radost snadno přenést na velkou obrazovku a sdílet ji s rodinou a přáteli. Ať už jde o videa, fotky nebo vánoční playlisty, během okamžiku vytvoříte kouzelnou atmosféru plnou pohody pod zářícím stromečkem. Skvělé je, že AirPlay funguje i s iPhony, které mají jiné Apple ID, stačí jednoduše zadat kód z obrazovky televize a můžete začít promítat své vánoční vzpomínky.
- Stačí funkci AirPlay spustit na vašem iPhonu, pro připojení pak postupujte podle pokynů na obrazovce
Rodinné sdílení jako vánoční pohoda pro všechny
Vánoce jsou časem, kdy je rodina na prvním místě! Díky funkci Rodinného sdílení můžete své oblíbené aplikace, filmy a hry snadno sdílet s celou rodinou. Každý si najde to své a vy tak zůstanete propojeni, v pravém duchu vánoční pohody. Rodinné sdílení nastavíte jednoduše: stačí na iPhonu přejít do Nastavení, vybrat své jméno a sekci „Rodina“. Jakmile máte vše nastaveno, Apple TV vám automaticky nabídne uživatele, se kterými můžete svůj smart box sdílet.
Filmová magie u vás doma s Dolby Atmos
Toužíte po dokonalém zvukovém zážitku při sledování oblíbených vánočních filmů? Apple TV podporuje Dolby Atmos, takže si můžete vytvořit domácí kino přímo u vás v obýváku. Pohodlně se usaďte, spusťte svůj oblíbený film a ponořte se do zvukových efektů, díky kterým se budete cítit jako součást vánočního příběhu. Doporučujeme také projít nastavení Apple TV a přizpůsobit jej možnostem vaší televize. Jen tak si užijete svůj nový smart box na maximum a odhalíte jeho plný potenciál.
Přizpůsobte si domovskou obrazovku
Stejně jako si zdobíte vánoční stromeček, můžete si i přizpůsobit domovskou obrazovku na Apple TV. Uspořádejte aplikace, vyberte oblíbené filmy a připravte si vše, co vám zpříjemní každou sváteční chvíli. Každý večer pak bude přesně podle vašich představ, vánočně laděný a plný zábavy. Plochu upravíte jednoduše: stačí na aplikaci najet, podržet střed ovládacího kroužku na Siri Remote a vybrat možnost Upravit plochu. A pak už můžete aplikace přesouvat podle libosti a přizpůsobit si ji na míru.