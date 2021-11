V případě, že vlastníte chytrý televizor, popřípadě Apple TV, tak zajisté víte, že si na něj, respektive ní, můžete bezdrátově prostřednictvím AirPlay promítat obsah z vašeho iPhonu či iPadu. Celý tento proces je nesmírně jednoduchý a vše, co k tomu potřebujete je, aby obě zařízení byla připojená ke stejné Wi-Fi síti. Ne každý má ale chytrý televizor či Apple TV k dispozici a co si budeme nalhávat, ne každý obsah je ideální sledovat na relativně malé obrazovce iPhonu, potažmo iPadu. Přesně z tohoto důvodu přišla jablečná společnost v rámci macOS Monterey s možností, díky které můžete obsah z iPhonu či iPadu prostřednictvím AirPlay promítat právě také na obrazovku Macu či MacBooku. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone využít AirPlay na Mac

Ve většině případech prostřednictvím AirPlay sdílíme přehrávání, například hudby či nějakého pořadu. Pokud byste tedy chtěli prostřednictvím AirPlay sdílet přehrávání z vašeho iPhonu či iPadu na jablečný počítač, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli ovládací centrum: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů.

Po otevření ovládacího centra věnujte pozornost ovládání přehrávání vpravo nahoře.

V rámci této dlaždice klepněte v jejím pravém horním rohu na ikonu AirPlay.

Otevře se rozhraní, prostřednictvím kterého je možné AirPlay ovládat.

prostřednictvím kterého je možné Zde už jen stačí, abyste níže v sekci Reproduktory a televizory klepnuli na váš Mac či MacBook.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iOS či iPadOS zařízení využít AirPlay na Mac. Ne ve všech případech ale chcete promítat přehrávání hudby či videa. Pokud byste chtěli promítat jakýkoliv jiný obsah, například z aplikace Fotky a jiných, tak samozřejmě můžete. V tomto případě je nutné, abyste našli ikonu sdílení (většinou šipka se čtverečkem), na kterou klepněte. Následně se zobrazí rozhraní sdílení, kde sjeďte níže a klepněte na kolonku AirPlay. Pak už jen opět stačí vybrat váš Mac či MacBook a obsah se ihned začne skrze AirPlay promítat. V některých aplikacích je pak přímo k dispozici ikona AirPlay. Pokud jste doposud AirPlay nevyužívali, tak věřte, že se jedná o perfektní možnost, pomocí které je možné promítat obsah na větší obrazovku.