Rodinné sdílení na iCloudu: Jak na něj krok po kroku

Rodinné sdílení tvoří součást nabídky služeb od Applu. Spolu s tím, jak se nabídka jablečných služeb, produktů a aplikací rozšiřuje a vyvíjí, skýtá i Rodinné sdílení čím dál více možností. Jak využít rodinné sdílení na iCloudu?

Co máte v rámci Rodinného sdílení k dispozici?

Rodinné sdílení může využívat až pět členů rodiny v rámci jednoho předplatného služby iCloud+. V závislosti na předplatném máte možnost sdílet 50 GB, 200 GB nebo 2 TB úložiště iCloud. Rodinné sdílení umožňuje sdílení aplikací a služeb i všech placených plánů úložiště iCloud. Pokud chcete sdílet placené služby Apple One, lze sdílet i ty. Apple One sdružuje řadu prémiových služeb do odstupňovaných balíčků, k dispozici je varianta pro jednotlivce (339 korun za měsíc) a pro rodinu (449 korun za měsíc).

Mezi sdílené funkce patří mimo jiné Apple Music, Apple TV+ a Apple Arcade. Od března 2023 podporuje Rodinné sdílení až 5 členů. V rámci Apple One jsou placené služby jako Apple TV sdíleny napříč všemi členskými účty. Sdílet můžete také iTunes, Apple Books, nákupy v App Storu, plán úložiště iCloud a rodinné fotoalbum.

Výhody pro rodinu

Rodinné sdílení umožňuje ale více než jen sdílení aplikací a nákupů. V jeho rámci můžete také pomoci členům rodiny najít ztracená zařízení, nastavit podmínku schvalování stahování aplikací z App Storu u vybraných členů rodiny, a samozřejmě také na dálku spravovat funkci Čas u obrazovky. Rodiny s nabitým rozvrhem zase jistě uvítají možnost sdílení rodinného kalendáře.

Co se nesdílí

Rozhodně se nemusíte bát, že by Rodinné sdílení jakkoliv ohrožovalo vaše soukromí, soukromé fotografie, nebo třeba dokumenty. I při sdíleném předplatném funguje každý z členů rodiny pod svým vlastním účtem, sdílený je pouze prostor a funkce. Nemusíte se tedy bát, že někdo z rodiny měl přístup do vaší fotogalerie. Snímky, které chcete sdílet, jednoduše umístíte do sdíleného fotoalba. Stejně tak jsou v bezpečí například vaše osobní dokumenty v nativních Souborech.

Jak aktivovat Rodinné sdílení v iCloudu

Pokud chcete aktivovat Rodinné sdílení v iCloudu, spusťte na iPhonu Nastavení a klepněte na panel s vaším jménem. Klepněte na Rodinné sdílení, a pokud chcete přidat nového člena, klepněte na ikonku portrétu v pravém horním rohu. Pro přidání standardního člena rodiny klepněte na Pozvat další osoby, pro nastavení dětského účtu klepněte na Vytvořit dětský účet, a dále postupujte podle pokynů na displeji vašeho iPhonu.

Závěrem

K aktivaci Rodinného sdílení je zapotřebí iOS 11 nebo novější. Pro bezproblémové sdílení se ujistěte, že všichni členové rodiny mají aktualizovaná zařízení. Přístup k placení za danou službu má vždy jen jeden určený člen rodiny. V rámci procesu nastavení osoba, která skupinu nastavuje, určí členy skupiny, kteří také obdrží pozvánky k připojení. Každý člen bude muset pozvánku přijmout, aby se mohl připojit ke skupině a využívat výhod sdílení. Správce rodinného sdílení může odebírat a přidávat nové členy rodiny, kontrolovat Čas u obrazovky a provádět další nastavení a opatření.