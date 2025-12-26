Zavřít reklamu

Jak využít AirTag na maximum

Ještě než se pustíte do čtení, připomeňme: následující řádky cílí hlavně na ty, kdo pod stromečkem rozbalili svůj první Apple produkt. Právě noví uživatelé z nich vytěží nejvíc – a možná díky nim předejdou pár typickým začátečnickým přešlapům.

Začněte pojmenováním a ikonou

Po prvním přidání v aplikaci Najít > Předměty otevřete kartu AirTagu a dejte mu jasný název (např. „Klíče – domov“ místo obecného „Klíče“). Přidejte i vhodnou ikonu/emoji. Při více AirTazích ušetříte čas při hledání a vyhnete se omylům.

Sdílení s rodinou či kolegy

Na iOS 17 a novějším můžete AirTag sdílet: Najít > Předměty > [váš AirTag] > Sdílet AirTag > Přidat osobu. Sdílení se hodí u klíčů od bytu, auta nebo sdílené brašny. Každý z pozvaných může spustit zvuk či navigaci k předmětu, ale stále vidíte, kdo AirTag vlastní.

Upozornění na zapomenutí s výjimkami

Zapněte Upozornit na zapomenutí a nastavte výjimky (domov, kancelář, škola). AirTag se tak neozve zbytečně tam, kde předmět běžně necháváte, ale připomene se, když vyrazíte pryč bez peněženky či batohu.

Přesné hledání jen na podporovaných iPhonech

V kompatibilních modelech (s čipem UWB) funguje Přesné hledání – na displeji vidíte šipku, vzdálenost i „sílu signálu“. Pokud máte starší iPhone, využijete alespoň mapu s poslední známou polohou a možnost přehrát zvuk.

Režim Ztraceno včetně kontaktu přes NFC

Ztratíte-li předmět, přepněte AirTag do Režimu ztraceno. Vyplňte kontaktní číslo/zprávu; nálezce po přiložení telefonu (i Android s NFC) otevře webovou stránku s vaším vzkazem a může se ozvat. Kombinace zvuku, mapy a anonymní sítě zařízení Apple zvyšuje šanci na návrat.

Kde AirTag umístit a čemu se raději vyhnout

Do peněženky patří spíš ploché pouzdro, do batohu či na klíče odolná klíčenka. U kovových předmětů dbejte, aby AirTag neměl trvale „zadeklovaný“ reproduktor – ztišil by se. Na kufr cestování volte pevný držák, ideálně uvnitř zavazadla (hůře se utrhne).

Cestování a zavazadla

AirTagy jsou v odbavených zavazadlech leteckými úřady povolené. Přidaná hodnota je zřejmá: hned víte, zda kufr skutečně „dorazil“ do stejného města jako vy. Praktické je mít pro každý kufr samostatný AirTag s jasným názvem a fotkou v Najít.

Domácí mazlíčci? Funguje, ale s rozumem

AirTag není GPS lokátor. V hustě osídlených oblastech (kde je hodně iPhonů) může u útěkářů dobře posloužit, v řídké zástavbě už méně. Pokud psa často pouštíte mimo město, zvažte specializovaný GPS přívěšek; AirTag berte jako doplněk s kontaktem na majitele.

Baterie CR2032: vyměňte včas a správně

AirTag používá běžnou CR2032, výměna je otázkou pár sekund – zatlačit a pootočit zadní kryt. Některé baterie se speciální povrchovou úpravou mohou hůř vodit a AirTag je nemusí „vidět“. Pokud po výměně nereaguje, sáhněte po standardní CR2032 bez povlaku.

Airtag baterie

Ticho, nebo zvuk? Kdy co použít

V bytě často stačí rozblikání na mapě; v hlučném prostředí (garáž, ulice) je rychlejší přehrát zvuk přímo z karty AirTagu. Zvyk si vytvořit dva scénáře: 1) přesné hledání, 2) zvuk + vizuální kontrola nejbližších míst, kde se věci obvykle „schovávají“.

Oznámení proti nevyžádanému sledování

iPhone umí rozpoznat cizí AirTag, který se s vámi pohybuje. Pokud dostanete upozornění, otevřete jej, zobrazte mapu pohybu a v případě potřeby AirTag identifikujte (přehrání zvuku) nebo postupujte podle pokynů k deaktivaci. Funkce chrání soukromí a bezpečí všech zúčastněných.

Automatizace přes Zkratky

AirTagy lze využít i nepřímo. Jakmile se odpojíte od klíčů (nebo se naopak přiblížíte domů), může zkratka automaticky zapnout Wi-Fi, nastavit Soustředění, či poslat zprávu. Vytvoříte si tak malé rutiny, které budou „pracovat za vás“.

Rychlý start: spárování bez nervů

Rozbalit, sundat fólii, přiblížit k iPhonu a potvrdit na vyskakovacím okně. Alternativně v Najít > Předměty > + > Přidat AirTag. Po první minutě máte hotovo – stačí pojmenovat, nastavit upozornění na zapomenutí a případně přizvat další osoby ke sdílení.

