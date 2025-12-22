Obří únik CAD nákresů odhalil design prvního ohebného iPhone! Tato pecka dorazí už příští rok

Není žádným tajemstvím, že Apple v posledních měsících intenzivně pracuje na vývoji svého prvního ohebného iPhonu, který by si měl svou premiéru odbýt už na podzim příštího roku. A nyní máme před sebou dost možná největší únik točící se kolem tohoto telefonu vůbec. Německý portál iphone-ticker.de totiž zveřejnil sérii CAD nákresů, které by měly odrážet přesný design chystaného telefonu. A vzhledem k tomu, že v minulosti unikaly CAD nákresy odhalující design nové generace iPhonu skutečně v tomto období či leckdy už dokonce kolem poloviny listopadu, je poměrně pravděpodobné, že se nyní skutečně díváme na to, co Apple za zhruba tři čtvrtě roku světu ukáže jako jeden ze svých nejzásadnějších mobilů vůbec.
Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že je zařízení interně označované jako V68. Ve složeném stavu má být alepsoň podle uniklých informací poměrně kompaktní, byť poměr stran se zdá být docela zvláštní. Konkrétně šířka 83,8 mm je na poměry iPhonů nezvykle velká, výška 120,6 mm naopak docela nízká. Tloušťka 9,6 mm je slušná, zejména když uvážíme, co všechno se do těla takového hybridu musí vejít. Nicméně jelikož o „zvláštním“ poměru stran hovořily někteří analytici již v předešlých dnech s tím, že je to kvůli tomu, aby zařízení po rozevření připomínalo poměrem stran iPad, rázem se zdá být únik rozměrů poměrně legitimní. Co se pak týče displejů, malý vnější displej nabídne 139 mm uhlopříčky a rozlišení 2 088 × 1 422 px.
Fotogalerie
Ostatně, že se bude jednat svým způsobem o minitablet naznačuje i únik úhlopříčky, která by se měla pohybovat kolem 7,76“, přičemž iPad mini má pro představu 8,3“ displej. Rozdíl by tedy měl být relativně malý, což je opravdu zajímavé. Rozlišení 2 713 × 1 920 px pak naznačuje, že půjde o panel, který bude špičkový nejen designem, ale i jemností zobrazení. Z konstrukčního hlediska je pak nejvýraznější údaj o tloušťce v otevřeném stavu. Telefon by totiž měl být při otevření tlustý jen a pouze 4,8 mm, což je méně než iPad Pro a jen o něco málo víc než Galaxy Fold. Pokud se tohle potvrdí i ve finálním produktu, Apple bude chtít jednoznačně ukázat, že i on dokáže nabídnout špičkové parametry v mimořádném těle.
Co se týče dalších detailů, CAD nákresy odhalují dvojitý fotoaparát na zadní straně ve stylu iPhonu 17 a Air či vnitřní fotoaparát integorvaný přímo do displeje bez viditelného výřezu. Jestli se dočkáme nějaké formy průstřelu či miniaturní výseče, zatím není jasné, ale minimálně podle dostupných schémat Apple zjevně sází na co nejčistší čelní plochu. Podtrženo, sečteno – Apple chce novinkou zaujmout ve všech směrech a my můžeme jen a jen doufat, že se mu to skutečně podaří. Našlápnuto má ale minimálně podle CAD nákresů opravdu solidně.