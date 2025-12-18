První ohebný iPhone má nabídnout oproti konkurenci zásadní výhodu, která zlepší vaši produktivitu!

Zdá se, že Apple se ani u skládacího iPhonu nechystá slepě kopírovat konkurenci, ale naopak zkouší jít vlastní cestou. Podle nové zprávy totiž iPhone Fold nabídne po rozložení netradiční poměr stran, který ho odliší od skládacích modelů Samsungu i Googlu. Konkrétně má být spíš širší než vyšší.
S informací přišel jako první server The Information, který navázal na dřívější úniky od známého leakera vystupujícího pod přezdívkou Digital Chat Station. Jak podle The Information, tak i podle leakera Digital Chat Station má iPhone Fold nabídnout vnější displej s úhlopříčkou zhruba 5,3“ a po rozevření vnitřní panel o velikosti přibližně 7,7“ . Klíčový rozdíl ale spočívá v poměru stran.
Fotogalerie
Zdroje The Information totiž tvrdí, že vnitřní displej bude připomínat největší iPady v režimu na šířku. Jinými slovy, po rozložení nebude zařízení působit jako úzká a vysoká „knížka“, ale spíš jako širší pracovní plocha, která má blíž k tabletu než ke klasickému telefonu, což je poměrně zásadní odklon od toho, na co jsme u skládacích telefonů zvyklí dnes. Jen pro představu, skládací modely od Samsungu a Googlu zůstávají i po otevření spíš vysoké než široké. Galaxy Z Fold i Pixel Fold se tedy snaží zachovat telefonovější proporce, zatímco Apple podle všeho míří na pohodlnější práci v horizontálním režimu, ať už jde o multitasking, práci s aplikacemi nebo konzumaci obsahu.
To navíc není ani zdaleka vše. iPhone Fold by totiž měl údajně převzít i některé prvky z chystaných iPhonů 18 Pro. Konkrétně jde o jedinou selfie kameru umístěnou v levém horním rohu displeje, doplněnou o senzory okolního světla a přiblížení. Apple se tedy bude evidentně snažit o maximálně čistý vzhled bez zbytečných výřezů.
Celkově to tak začíná vypadat, že iPhone Fold sice zapadne do kategorie „knižních“ skládacích telefonů, ale zároveň si zachová typicky jablečný rukopis. A pokud se tyto informace potvrdí, mohli bychom se dočkat zařízení, které nebude jen dalším skládacím iPhonem v řadě, ale spíš malým iPadem, který se vejde do kapsy, což by mu mohlo ve výsledku prodejně zásadně pomoci.