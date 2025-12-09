Toto je nejlepší mobil roku podle slavného youtubera MKBHD

Za poslední roky se stalo již tradicí, že v prosinci vydá zřejmě nejvlivnější tech youtuber současnosti Marques Brownlee video, ve kterém vyhlásí své Smartphone Awards – tedy pomyslné ceny pro „nej“ telefony dle něj za uplynulý rok. A i jsou tyto žebříčky dost diskutabilní a leckdo je tvrdě kritizuje, mnoho uživatelů je i tak zvědavých na to, jak MKBHD mobilní scénu za uplynulý rok vnímal. Fanoušky Apple pak dost možná zaujme, že si telefony této značky odnáší hned čtyři ocenění, byť jedno z nich je spíše pokárání než pochvala.
Ať už máte MKBHD rádi nebo vás jeho styl nechává chladnými, jeho výběr je založený na dlouhodobém testování všech zásadních telefonů roku. A právě proto má smysl jeho video vidět celé. Nejde v něm totiž jen o vítěze, velmi často jsou mnohem zajímavější detaily o těch, kteří skončili těsně pod vrcholem. Brownlee si totiž dává práci s vysvětlením, kde dané modely excelují a kde naopak narážejí, což leckdy řekne víc než samotná cena.
Pokud ale chcete znát jen rychlý přehled bez širšího kontextu, Apple letos zabodoval následovně:
- Nejlepší design: iPhone Air
- Největší zlepšení: iPhone 17
- Průšvih roku: iPhone 16e
- Telefon roku: iPhone 17
Zejména cena za Phone of the Year je letos docela zajímavá. Stal se jím iPhone 17, který se konečně „vyšplhal na úroveň kompletního telefonu“ a stal se „ve skutečnosti docela výhodnou koupí“. Svým způsobem se však nejedná o žádné velké překvapení. Apple totiž konečně nasadil 120Hz displej do základní řady, a společně s vylepšeným čipem i foťákem tak dává letošní sedmnáctka mnohem větší smysl než její předchůdci.
Naopak označení Průšvih roku pro iPhone 16e je něco, co v Cupertinu rozhodně slyšet nechtějí. Model, který měl být dostupnější volbou, se podle MKBHD nepovedl především z hlediska poměru ceny a výkonu. V době, kdy i levnější telefony posouvají laťku, zkrátka 16e nepřesvědčila.
Korunu pak všemu nasazuje cena pro nejlepší design, kterou si odnáší iPhone Air. Jde o telefon, který svým tenkým profilem, nízkou váhou a čistými liniemi rozhodně zaujal. Na druhou stranu, prodeje tohoto modelu jsou tristní, takže je otázkou, nakolik jsou podobné výsledky důležité. Letos tak Apple sice slaví, ale zároveň dostává jasný vzkaz – zákazníci už čekají víc. Snad se tedy jimi Apple inspiruje a do budoucna bude inovace nasazovat ve velkém.