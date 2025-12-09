Zavřít reklamu

Toto je nejlepší mobil roku podle slavného youtubera MKBHD

iPhone
Jiří Filip
Za poslední roky se stalo již tradicí, že v prosinci vydá zřejmě nejvlivnější tech youtuber současnosti Marques Brownlee video, ve kterém vyhlásí své Smartphone Awards – tedy pomyslné ceny pro „nej“ telefony dle něj za uplynulý rok. A i jsou tyto žebříčky dost diskutabilní a leckdo je tvrdě kritizuje, mnoho uživatelů je i tak zvědavých na to, jak MKBHD mobilní scénu za uplynulý rok vnímal. Fanoušky Apple pak dost možná zaujme, že si telefony této značky odnáší hned čtyři ocenění, byť jedno z nich je spíše pokárání než pochvala.

Ať už máte MKBHD rádi nebo vás jeho styl nechává chladnými, jeho výběr je založený na dlouhodobém testování všech zásadních telefonů roku. A právě proto má smysl jeho video vidět celé. Nejde v něm totiž jen o vítěze, velmi často jsou mnohem zajímavější detaily o těch, kteří skončili těsně pod vrcholem. Brownlee si totiž dává práci s vysvětlením, kde dané modely excelují a kde naopak narážejí, což leckdy řekne víc než samotná cena.

Pokud ale chcete znát jen rychlý přehled bez širšího kontextu, Apple letos zabodoval následovně:

  • Nejlepší design: iPhone Air
  • Největší zlepšení: iPhone 17
  • Průšvih roku: iPhone 16e
  • Telefon roku: iPhone 17

Zejména cena za Phone of the Year je letos docela zajímavá. Stal se jím iPhone 17, který se konečně „vyšplhal na úroveň kompletního telefonu“ a stal se „ve skutečnosti docela výhodnou koupí“. Svým způsobem se však nejedná o žádné velké překvapení. Apple totiž konečně nasadil 120Hz displej do základní řady, a společně s vylepšeným čipem i foťákem tak dává letošní sedmnáctka mnohem větší smysl než její předchůdci.

iphone 17 LsA 6 iphone 17 LsA 6
iphone 17 LsA 5 iphone 17 LsA 5
iphone 17 LsA 4 iphone 17 LsA 4
iphone 17 LsA 3 iphone 17 LsA 3
iPhone 17 LsA13 iPhone-17-LsA13
iPhone 17 LsA11 iPhone-17-LsA11
iPhone 17 LsA10 iPhone-17-LsA10
Naopak označení Průšvih roku pro iPhone 16e je něco, co v Cupertinu rozhodně slyšet nechtějí. Model, který měl být dostupnější volbou, se podle MKBHD nepovedl především z hlediska poměru ceny a výkonu. V době, kdy i levnější telefony posouvají laťku, zkrátka 16e nepřesvědčila.

iPhone 16e LsA 29 iPhone 16e LsA 29
iPhone 16e LsA 30 iPhone 16e LsA 30
iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 31
iPhone 16e LsA 32 iPhone 16e LsA 32
iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 33
iPhone 16e LsA 1 iPhone 16e LsA 1
iPhone 16e LsA 2 iPhone 16e LsA 2
Korunu pak všemu nasazuje cena pro nejlepší design, kterou si odnáší iPhone Air. Jde o telefon, který svým tenkým profilem, nízkou váhou a čistými liniemi rozhodně zaujal. Na druhou stranu, prodeje tohoto modelu jsou tristní, takže je otázkou, nakolik jsou podobné výsledky důležité.  Letos tak Apple sice slaví, ale zároveň dostává jasný vzkaz – zákazníci už čekají víc. Snad se tedy jimi Apple inspiruje a do budoucna bude inovace nasazovat ve velkém. 

iPhone Air 2 iPhone Air 2
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 4 iPhone Air 4
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 7 iPhone Air 7
iPhone Air 8 iPhone Air 8
