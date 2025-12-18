Mobilní svět čeká příští rok nepříjemné zemětřesení, Apple však může zůstat v klidu

Zatímco většina výrobců chytrých telefonů se v příštích měsících bude muset smířit s nepříjemnou realitou zdražujících komponent, Apple je podle nové analýzy Counterpoint Research v nezvykle silné pozici. Spolu se Samsungem má totiž patřit mezi značky, které blížící se nárůst cen paměťových čipů ustojí s nejmenšími šrámy.
Tvrdí to alespoň analytici z Counterpoint, kteří nyní výrazně přepracovali svůj výhled pro rok 2026. Místo dříve očekávaného mírného růstu trhu teď počítají s poklesem dodávek smartphonů o 2,1 %. Hlavním důvodem má být nedostatek paměťových čipů, který žene výrobní náklady nahoru klidně o 10 až 25 %. Nejtvrději má situace dopadnout na výrobce s nízkými maržemi, což jsou většinou čínské značky jako Honor nebo Oppo, zejména v nejlevnějších segmentech, kde se náklady od začátku roku 2025 zvedly až o třetinu.
Podle analytika Counterpointu Yanga Wanga mají však Apple a Samsung jednu zásadní výhodu. Zatímco ostatní budou řešit, zda obětovat marži, výbavu, nebo tržní podíl, tyhle dvě firmy mohou díky dobře nastaveným vysokým maržím zůstat naprosto v klidu, tedy minimálně v prvních měsících roku. I když totiž svou marži mírně sníží, pořád budou ziskové. Celý problém má přitom poměrně zajímavé vysvětlení. Výrobci čipů dnes dávají přednost pamětem pro AI servery, kde jsou marže výrazně vyšší než u běžné DRAM používané ve smartphonech. Základní paměti se tak dostávají na druhou kolej a výsledkem je omezená nabídka, která má podle odhadů přetrvat minimálně po celý rok 2026.
Důsledky se nicméně pravděpodobně nevyhnou ani zákazníkům. Counterpoint odhaduje, že průměrná cena smartphonů by mohla globálně vzrůst téměř o sedm procent. Někteří výrobci se tomu však budou snažit čelit ořezáváním výbavy, menší pamětí nebo tlačením zákazníků do dražších modelů, kde se vyšší cena lépe schová. Právě tady ale Apple opět tahá za delší konec provazu. Díky silné vyjednávací pozici u dodavatelů a obřím finančním rezervám si může vyšší náklady krátkodobě dovolit bez jakéhokoliv stresu. Analytici proto neočekávají, že by Apple v nejbližší době reagoval okamžitým zdražením iPhonů. A zatímco ostatní budou hledat, kde ubrat, Apple si může dovolit nedělat skoro nic, což je v téhle situaci možná ta největší výhoda ze všech.