Vzorná podpora v praxi: Apple vydal iOS 18.7.3 pro ty, kterým se stále nechce na iOS 26

Apple se na konci minulého týdne softwarově činil. Poté, co vydal v pátek večer iOS 26.2 a řadu dalších nových OS, totiž o pár desítek minut později vypustil i iOS 18.7.3, který je určen pro uživatele, kteří z nějakého důvodu nepřešli právě na nejnovější iOS 26.
Apple v oficiálních poznámkách k vydání uvádí jen krátké sdělení „Tato aktualizace poskytuje důležité bezpečnostní opravy a je doporučena všem uživatelům.“, za kterým se pravděpodobně skrývají stejné opravy, které donesl iOS 26.2. Ten přitom opravuje poměrně dost nebezpečných chyb a proto je dobré s instalací neotálet.
Pokud tedy svůj iPhone zatím neplánujete upgradovat na iOS 26, určitě byste měli iOS 18.7.3 nainstalovat. Nové funkce sice nečekejte, ale systém získá všechny nejnovější opravy, které by mohly zabránit potenciálním útokům či únikům dat.