Únik interního systému Applu odhalil budoucnost iOS!

Zdá se, že Apple má s iOS na několik let dopředu pořádně nabitý plán. Vyplývá to alespoň z nového úniku informací, o který se postaral spolehlivý portál Macworld. Ten se totiž údajně dostal k interní verzi iOS 26, ze které se daří portálu již několik dní „tahat“ nejrůznější informace o budoucích produktech. A poté, co přišla v předešlých dnech řada na hardware, se nyní dozvídáme i něco málo o budoucím softwaru. Je sice pravda, že plány Applu se mohou samozřejmě změnit, nicméně stejně tak je možné, že únik skutečně odhaluje to, co nás čeká.
V případě iOS 26.4 má být jedním z hlavních taháků výrazně přepracovaná Siri, která bude mnohem osobnější a velmi propletená s Apple Intelligence. Změn se má dočkat také aplikace Zdraví, a to nejen novým rozložením kategorií, ale i jednodušším zapisováním metrik. Už dříve se navíc objevily náznaky, že Apple pracuje na předplacené službě Apple Health+, která by nabídla AI asistenta pro zdraví a fitness, a tento únik tomu nahrává. Praktickou novinkou pak má být i možnost automatického vyplňování údajů o platebních kartách uložených v aplikaci Hesla přímo v aplikacích třetích stran. Apple navíc údajně pracuje i na systému, který před přihlášením k Apple ID ověří integritu zařízení.
Zajímavé novinky se ale údajně chystají i pro iOS 27, který si svou premiéru odbude příští rok. Konkrétně interní systém obsahuje informace o lepší práci s fotografiemi v aplikaci Fotky a také o dalším zjednodušení párování AirPods, které má být ještě rychlejší a spolehlivější. Zajímavé je, že má únik údajně obsahovat i střípky z iOS 28, kde se zmiňují nové metriky pro sledování spánku na Apple Watch. Zdraví má navíc expandovat i na Mac, konkrétně s příchodem macOS 28, což by dávalo smysl v kontextu stále větší provázanosti celého ekosystému. Pokud se tedy informace Macworldu potvrdí, čekají nás skutečně zajímavé roky.