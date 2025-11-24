iOS 27 nepřinese žádné velké novinky, Apple se u něj zaměří na úplně něco jiného!

Nová generace operačního systému iOS může oproti předešlým generacím nabídnout podstatně méně novinek, vadit nám to však zřejmě nebude. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých chce kalifornský gigant vytvořit iOS 27 tak trochu jinak. Místo spousty nových funkcí, které však leckdy ani nestojí za řeč, je totiž v plánu zaměření se na kvalitu.
Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má být příští rok ve znamení návratu ke kořenům. iOS 27 by pak měl být něco jako moderní macOS Snow Leopard, u kterého se Apple před lety právě na maximalizaci spolehlivosti a prvotřídní optimalizaci zaměřil. To by ve výsledku znamenalo, že iOS 27 nepřinese žádné ohromující novinky, ani žádné velké přepracované aplikace, ale ze strany Applu půjde spíš o pořádnou čistku pod kapotou. Zaměřit se má konkrétně na odstranění zbytečných částí kódu a vyřešení dlouhodobých chyb a nedostatku, čímž by se mělo podařit zvýšit výkon tam, kde je třeba. Zároveň by si tím měl dokonale připravit půdu pro další velký krok ve formě představení prvních ohebných iPhonů a nové generace hardwaru, která bude potřebovat stabilní základ.
Neznamená to ale, že iOS 27 přijde úplně bez novinek. Apple už totiž nemůže ignorovat AI závod, takže minimálně pár věcí z tohoto soudku přidá. Mluví se především o novém AI „zdravotním agentovi“, který by měl mít premiéru spolu s předplatným Apple Health+, a také o prvním pokusu Applu o vlastní AI vyhledávání. Tyto novinky mají doplnit novou verzi Siri, která by měla dorazit snad už s iOS 26.4. Nechme se tedy překvapit, zda se Apple opravdu vrátí k éře perfektně vyladěných systémů, či se jedná jen o fámu, která se nakonec nenaplní. Po posledních letech, kdy systémy dostávaly spousty nejrůznějších a leckdy poměrně nesmyslných a nechtěných změn, by ale taková pauza možná nebyla vůbec od věci.