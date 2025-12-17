Nahota na iPhonu jen s občankou? Britská vláda chce po Applu radikální změny

Britská vláda se podle nové zprávy chystá požádat společnosti Apple a Google o zavedení výrazně přísnějších opatření na ochranu dětí před nevhodným obsahem. Konkrétně by mělo jít o blokování pořizování a sdílení nahých fotografií v případě, že uživatel nebude ověřen jako dospělá osoba. Návrh má jít ještě dál a zabránit dokonce i samotnému zobrazení nahoty na zařízení bez předchozího ověření věku. Diskuse o ověřování věku uživatelů v digitálním prostředí v posledních měsících sílí. Stále větší podporu získává myšlenka, že odpovědnost by neměli nést jednotliví vývojáři aplikací, ale provozovatelé obchodů s aplikacemi. Ve Spojených státech se tato debata promítla do návrhu zákona App Store Accountability Act, který by přenesl povinnost ověřování věku přímo na Apple a Google. Uživatel by tak nemusel dokazovat svůj věk opakovaně každé aplikaci zvlášť.
Podle informací deníku Financial Times chce nyní britská vláda, aby Apple a Google integrovali do svých operačních systémů algoritmy pro detekci nahoty. Ty by měly zabránit pořizování nebo sdílení snímků genitálií, pokud uživatel neprojde ověřením dospělosti. Ministerstvo vnitra zároveň usiluje o to, aby operační systémy blokovaly zobrazení jakéhokoli nahého obsahu na obrazovce bez ověření (například prostřednictvím biometrických údajů nebo oficiálních dokladů). Apple již dnes určité ochranné mechanismy nabízí. A to například v aplikaci Zprávy v rámci Rodinného sdílení. U dětí jsou citlivé snímky rozmazány a doplněny varováním, přičemž rodiče mohou být o jejich zobrazení informováni.