Unikl vánoční seznam her zdarma na Epic Games Store! Slibuje Red Dead Redemption 2 a další pecky, ale …

Internetem se znovu začíná šířit seznam her, které má Epic Games Store údajně rozdávat zdarma během letošní vánoční akce. A pokud by měl být pravdivý, šlo by o jednu z nejštědřejších nadílek v historii celé platformy. K dispozici by totiž měl být údajně třeba i hit z dílny Rockstar Games ve formě Red Dead Redemption 2. Nicméně signálu, že je tento uniklý seznam falešný, není úplně málo.
Vánoční rozdávání her na Epic Games Store už je tradiční záležitostí, na kterou se řada hráčů těší celý rok. Epic v prosinci opouští běžný týdenní rytmus a přechází na každodenní rozdávání her zdarma, což z celé akce dělá jednu z největších událostí herního kalendáře. Letos vše odstartovalo 11. prosince titulem Hogwarts Legacy, který si lze přidat do knihovny do 18. prosince do 17:00. Poté začne (respektive by měla začít) klasická denní smršť překvapení, přičemž oficiální seznam her Epic tradičně tají až do poslední chvíle.
Právě toho se snaží využít údajný uniklý seznam, který se má šířit především na čínských sociálních sítích. Podle něj by se hráči měli dočkat kombinace velkých AAA titulů i menších her, přičemž na papíře vše vypadá až podezřele lákavě. Kromě Hogwarts Legacy se na seznamu objevují jména jako Jurassic World Evolution 2, Total War: Warhammer, Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11 nebo Terraria, přičemž pomyslným vrcholem má být právě Red Dead Redemption 2 na konci roku. Na kompletní údajně uniklý seznam se můžete podívat níže:
- Hogwarts Legacy – 11. prosince
- Jurassic World: Evolution 2 – 18. prosince
- Desperados 3 – 19. prosince
- Total War: Warhammer – 20. prosince
- Tropico 5 – 21. prosince
- Chicken Police – Paint it Red! – 22. prosince
- Loop Hero – 23. prosince
- Lego Batman – 24. prosince
- Commander Keane – 25. prosince
- Farming Simulator 2022 – 26. prosince
- Slime Rancher 2 – 27. prosince
- Terraria – 28. prosince
- Detroit: Become Human – 29. prosince
- Mortal Kombat 11 – 30. prosince
- Red Dead Redemption 2 – 31. prosince
Jenže čím déle se na seznam díváte, tím víc otazníků se objevuje. Největší pochybnosti samozřejmě vyvolává samotné Red Dead Redemption 2, které patří k nejprodávanějším hrám posledních let a jeho rozdávání zdarma by bylo pro Epic mimořádně nákladné. Zde se nicméně sluší dodat, že ten samý Epic v minulosti rozdával třeba i GTA 5, kvůli čemuž nelze Red Dead Redemption 2 zdarma tak úplně vyloučit.
Podezřelé jsou nicméně i další okolnosti. Například to, že Epic obvykle nasazuje nejsilnější hru na Štědrý den, nikoliv až na Silvestra, přičemž letošní hra na Štědrý den je podle seznamu docela slabá. Dalším problémem je fakt, že některé tituly ze seznamu nejsou na Epic Games Store vůbec dostupné, což by samo o sobě celý leak výrazně zpochybňovalo, byť samozřejmě nejde vyloučit, že dané tituly Epic „zalistuje“, bude zprvu rozdávat zdarma a pak je klasicky zpoplatní.
S ohledem na předešlé roky působí podivně i to, že seznam končí 31. prosincem, přestože Epic v minulosti často pokračoval s každodenním rozdáváním her i v lednu. Otazníků je tedy opravdu dost a přestože by bylo super, kdyby se čínský únik zakládal na pravdě, je třeba jej brát s patřičnou rezervou. Ostatně, i v předešlých letech se podobné „zaručené zprávy“ objevovaly, přičemž k realitě měly zpravidla daleko. Pravda se nicméně ukáže poměrně brzy. Už 18. prosince se dozvíme, zda Hogwarts Legacy skutečně vystřídá Jurassic World Evolution 2 a pokud ano, únik získá na důvěryhodnosti. Pokud ne, bude téměř jisté, že Red Dead Redemption 2 zdarma zůstane jen krásným internetovým snem. Do té doby se vyplatí držet očekávání při zemi a brát podobné seznamy s hodně velkou rezervou.