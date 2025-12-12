Hogwarts Legacy je nyní ke stažení zdarma!

Epic Games Store se tentokrát opravdu vytáhl. I letos se totiž rozhodl vánoční svátky zpestřit intenzivnějším rozdáváním her zdarma, skrze které chce na svůj obchod nalákat nové hráče, přičemž hned první kousek z jeho vánoční nadílky je opravdu parádní. Až do příští středy do 17:00 je totiž zdarma k dispozici kouzelnické RPG Hogwarts Legacy, které se těší mezi hráči velmi slušné oblibě. A není se příliš čemu divit. K dispozici je sice „jen“ počítačová verze, nicméně i tak se jedná o super akci.
Hogwarts Legacy je hra, u které si člověk řekne, že na chvíli jen nakoukne a pak zjistí, že venku mezitím stihla proběhnout několik týdnů. Svět čar a kouzel vás totiž i z mých zkušeností dokáže vtáhnout do děj, až máte pocit, že jste si místo obyčejného RPG otevřeli tajnou komnatu vlastních vzpomínek na Harryho Pottera. Tvůrci tu sází na atmosféru, která funguje prakticky od prvního kroku po hradních chodbách (byť rozjezd hry jako takový je trochu pomalejší), ať už míříte na hodinu lektvarů, nebo se jen tak loudáte kolem brnění, které má tendenci ožívat. Celé to navíc působí překvapivě osobitě – nejde o žádnou lacinou nostalgii, ale o svět, který má vlastní rytmus, vlastní příběhy a nebojí se občas přitlačit na epičnost.
Právě tahle kombinace známého a nového je kouzlem, které člověka drží u obrazovky déle, než by bylo zdrávo. A když se k tomu přidá svižný soubojový systém, který vás nutí čarovat rychleji, než by Snape stihl zvednout obočí, je zaděláno na pořádně návykový zážitek. Hogwarts Legacy tak není jen další hra pro fanoušky světa kouzel, ale plnohodnotné dobrodružství, které si žije svým životem. A jakmile vás jednou chytí, jen těžko se znovu vracíte do mudlovské reality.
Fotogalerie
Obzvlášť pokud jste fanoušky světa Harryho Pottera, bude vás Hogwart s Legacy bavit a co víc, bude vás fascinovat se v něm dostávat na ikonická filmová místa, potažmo setkávat se s magickými bytostmi z tohoto světa. Já fanouškem tohoto univerza jsem a musím říci, že jsem si hru vychutnal plnými doušky i s vedlejšími úkoly. Určitě se jí tedy vyplatí dát šanci – tím spíš, když je nyní zcela zdarma.