7 nejzajímavějších novinek z iOS 26.2

Když včera večer vypustil Apple do světa veřejnou verzi iOS 26.2, leckoho tím velmi překvapil. Přeci jen, pátek je pro vydání nové verze OS velmi nezvyklý a nikdo proto tento krok nečekal. Přesto se tak však stalo a my máme po týdnech testování iOS 26.2 konečně k dispozici. Co nejzajímavějšího přinesl?
Vylepšený vzhled zámku obrazovky – Jednou z vizuálních novinek je posuvník pro průhlednost hodin na zamknuté obrazovce. Pomocí nové volby v nastavení si uživatel může vybrat, jak moc budou hodiny „zamrzlé“ nebo průhledné díky vzhledu Liquid Glass.
Texty skladeb i bez připojení – Uživatelé Apple Music se konečně dočkají možnosti zobrazit texty skladeb i offline. Tato funkce pomůže zejména v letadle, v zahraničí nebo v místech bez signálu.
Přesnější skóre spánku – Spolupráce mezi iPhonem a Apple Watch nyní přináší nové hodnocení kvality spánku. Skóre se nově lépe odvíjí od délky spánku, pravidelnosti usínání a častého buzení. Výsledky najdete v aplikaci Zdraví na iPhonu nebo v aplikaci Spánek na hodinkách.
Budík pro připomenutí – V aplikaci Připomínky si půjde zapnout reálný budík pro důležité úkoly. Stačí nastavit čas a označit připomínku jako „naléhavou“ – iPhone vás pak na danou věc upozorní budíkem.
Vylepšení podcastů – V aplikaci Podcasty přibyly automatické kapitoly epizod, časové odkazy a možnost podívat se přímo z přehrávače na další podcasty, které byly zmíněny v přehrávané epizodě.
Obrazovka jako blesk – Nově může iPhone při upozornění zablikat celou obrazovkou. Dříve bylo možné využít jen LED blesk na zadní straně. Nyní si můžete vybrat mezi LED bleskem, blikající obrazovkou nebo oběma variantami najednou – v sekci Nastavení → Zpřístupnění → Zvuk a obraz.
Živý překlad přes AirPods konečně i v EU – Funkce Live Translation (Živý překlad) se rozšiřuje na uživatele v Evropské unii. S pomocí AirPods Pro (2. nebo 3. generace) a iPhonu 15 Pro (či novějšího) dokáže Siri přeložit mluvené slovo cizího jazyka přímo do vašeho sluchátka – téměř v reálném čase. Podmínkou je nainstalovaná aplikace Překladač a zapnutá Apple Intelligence. Live Translation podporuje i přepis na obrazovce, pokud druhá osoba AirPods nemá. Jedná se o funkci, která z iPhonu a AirPods dělá mocný komunikační nástroj v zahraničí i při práci. Čeština ale zatím ještě bohužel chybí.