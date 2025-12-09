Zavřít reklamu

Netflix uklidňuje Apple. I po obřím nákupu Warner Bros. Discovery chce dál prodávat seriály konkurenci

Jiří Filip
0

Když Netflix oznámil svůj monstrózní nákup Warner Bros. Discovery za zhruba 83 miliard dolarů, bylo jasné, že tím otřese celým zábavním průmyslem. Jednou z prvních otázek, která okamžitě vyskočila u Applu i fanoušků Apple TV+, bylo, co to bude znamenat pro seriály, které sice běží exkluzivně na Apple TV+, ale vyrábí je právě Warner. A že těch hitů není málo. Teď se však zdá, že alespoň tenhle konkrétní strašák můžeme odškrtnout.

Na konferenci UBS Global Media and Communications vystoupil Ted Sarandos, spoluvýkonný ředitel Netflixu – a mimochodem také herec ze seriálu The Studio na Apple TV+. A ve svém projevu překvapivě otevřeně naznačil, že Warnerova televizní divize bude svůj obsah dál prodávat třetím stranám. Tedy i Applu.

Sarandos doslova řekl, že jde o „zdravý byznys“, který Netflix nikdy v minulosti nedělal, ale teď ho v rámci akvizice získává a nemá důvod ho zastavovat. Navíc Warner TV vede Channing Dungey, bývalá členka Netflixu, takže vztahy obou firem nejsou nijak napjaté. Podle Sarandose jde o tým, který „dělá fenomenální práci“ a Netflix chce, aby v ní pokračoval.

A tady se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu: Warner Bros. Television je pod značkou Apple TV+ podepsán pod takovými šlágry jako Ted Lasso, Shrinking, Bad Monkey nebo Presumed Innocent. Všechny mají další sezony na cestě a Apple by si jejich ztrátu rozhodně nemohl dovolit.

Jakkoliv Apple působí jako uzavřený ekosystém, spousta jeho seriálů není vyrobená interně. Apple je „jen“ exkluzivně streamuje. Skutečnou produkci zajišťují externí studia – a Warner je mezi nimi jedním z největších. Po oznámení akvizice tak zůstávalo ve vzduchu, jestli Netflix nebude chtít utnout kohoutek a přestat vyrábět potenciální hity pro konkurenty. Z jeho pohledu by to koneckonců dávalo smysl. Sarandos ale jasně naznačil, že nehodlá bourat to, co funguje. Televizní licenční byznys je stabilní, předvídatelný a pro Netflix vlastně vítaným bonusem v době, kdy je vlastní růst pomalejší než dřív.

Co to znamená pro Apple TV+? Zatím nic dramatického. I když celá transakce musí projít regulačním schvalováním a potrvá minimálně rok až rok a půl, pro Apple je důležité, že seriálové jistoty, na které se může spolehnout, zatím nikam nemizí. A v prostředí, kde každý hráč bojuje o každou desetinu procenta pozornosti diváků, je právě tahle předvídatelnost někdy cenější než velkolepá oznámení.

