Netflix uklidňuje Apple. I po obřím nákupu Warner Bros. Discovery chce dál prodávat seriály konkurenci

Když Netflix oznámil svůj monstrózní nákup Warner Bros. Discovery za zhruba 83 miliard dolarů, bylo jasné, že tím otřese celým zábavním průmyslem. Jednou z prvních otázek, která okamžitě vyskočila u Applu i fanoušků Apple TV+, bylo, co to bude znamenat pro seriály, které sice běží exkluzivně na Apple TV+, ale vyrábí je právě Warner. A že těch hitů není málo. Teď se však zdá, že alespoň tenhle konkrétní strašák můžeme odškrtnout.
Na konferenci UBS Global Media and Communications vystoupil Ted Sarandos, spoluvýkonný ředitel Netflixu – a mimochodem také herec ze seriálu The Studio na Apple TV+. A ve svém projevu překvapivě otevřeně naznačil, že Warnerova televizní divize bude svůj obsah dál prodávat třetím stranám. Tedy i Applu.
Sarandos doslova řekl, že jde o „zdravý byznys“, který Netflix nikdy v minulosti nedělal, ale teď ho v rámci akvizice získává a nemá důvod ho zastavovat. Navíc Warner TV vede Channing Dungey, bývalá členka Netflixu, takže vztahy obou firem nejsou nijak napjaté. Podle Sarandose jde o tým, který „dělá fenomenální práci“ a Netflix chce, aby v ní pokračoval.
A tady se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu: Warner Bros. Television je pod značkou Apple TV+ podepsán pod takovými šlágry jako Ted Lasso, Shrinking, Bad Monkey nebo Presumed Innocent. Všechny mají další sezony na cestě a Apple by si jejich ztrátu rozhodně nemohl dovolit.
Jakkoliv Apple působí jako uzavřený ekosystém, spousta jeho seriálů není vyrobená interně. Apple je „jen“ exkluzivně streamuje. Skutečnou produkci zajišťují externí studia – a Warner je mezi nimi jedním z největších. Po oznámení akvizice tak zůstávalo ve vzduchu, jestli Netflix nebude chtít utnout kohoutek a přestat vyrábět potenciální hity pro konkurenty. Z jeho pohledu by to koneckonců dávalo smysl. Sarandos ale jasně naznačil, že nehodlá bourat to, co funguje. Televizní licenční byznys je stabilní, předvídatelný a pro Netflix vlastně vítaným bonusem v době, kdy je vlastní růst pomalejší než dřív.
Co to znamená pro Apple TV+? Zatím nic dramatického. I když celá transakce musí projít regulačním schvalováním a potrvá minimálně rok až rok a půl, pro Apple je důležité, že seriálové jistoty, na které se může spolehnout, zatím nikam nemizí. A v prostředí, kde každý hráč bojuje o každou desetinu procenta pozornosti diváků, je právě tahle předvídatelnost někdy cenější než velkolepá oznámení.