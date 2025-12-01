Z mobilního Netflixu v tichosti zmizena oblíbená funkce!

Fanoušci Netflixu smutní, jedna z nejužitečnějších funkcí mobilní aplikace totiž zničehonic zmizela Řeč je o možnosti pouštět obsah z mobilní aplikace Netflixu přímo do televize přes Cast. Tato funkce totiž začala mizet z většiny moderních televizí i streamovacích zařízení včetně novějších Chromecastů a Google TV streamerů.
Na problém jako první upozornili uživatelé na Redditu, kteří si všimli chybějícího tlačítka Cast. Netrvalo dlouho a změnu potvrdila i aktualizovaná stránka podpory Netflixu, která už zcela otevřeně říká, že přehrávání z mobilních zařízení na většinu televizí už jednoduše není podporováno. Uživatelé jsou tak odteď odkazováni na klasiku ve formě vzít do ruky ovladač od televize a pustit Netflix přes aplikaci.
Co je na reakci Netflixu nejzajímavější, je především její tichost. Plánovanou změnu totiž dopředu nikterak neohlásil a funkci prostě ze dne na den vypnul. Nutno však jedním dechem přiznat, že se Netflix tímto směrem nevydává poprvé. Už v roce 2019 odstřihl AirPlay na iOS, tehdy s vysvětlením, že kvůli expanzi této technologie do dalších televizí už nedokáže spolehlivě rozpoznat konkrétní zařízení, na které se obsah posílá.
Pro uživatele, kteří si zvykli na pohodlné posílání videa z mobilu do televize jedním klepnutím, je tak čerstvé rozhodnutí streamovací giganta solidní nepříjemností. Pro Netflix je to pak další krok směrem k větší kontrole nad tím, kde a jak se jeho aplikace používá. Jestli to ale ve finále opravdu zlepší uživatelský komfort, jak tvrdí, ukáže až čas. Zatím to ale vypadá spíš na další omezení, které jsme si nevybrali.