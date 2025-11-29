Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na Netflix za poslední dny

Jan Vajdák
0
< >

I tento týden je ve znamení nových přírůstků na Netflixu. Pojďme se na ně podívat.

Stranger Things (série 5)

Jeden z nejpopulárnějších seriálů míří do závěrečné série. Na Netflixu naleznete prozatím 4 epizody. A jejich hodnocení jsou zatím skvělá.

Štědré a kradené

Romantická komedie. Dva zlodějíčci se rozhodnou, že spolu na Štědrý večer vyloupí londýnský obchoďák. Věci se ale zkomplikují, když mezi nimi začne vznikat něco romantického.

Tři pošuci v Keni

Tři kamarádi konečně vyrazí na vysněnou výpravu do Keni. Připravte se na velké dobrodružství, vzájemné popichování a možná i selfíčko se žirafou.

Sny o vlacích

Dramatický film, v němž hlavní roli ztvárnil Joel Engerton. Film je překvapivě dobře hodnocen.

