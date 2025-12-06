Seznamte se s novým šéfem UI Applu. Tento muž bude nyní rozhodovat o tom, jak bude vypadat nový iOS a další

Apple má nového šéfa uživatelského rozhraní. A přestože jméno Steve Lemay většině lidí nic neřekne, v Applu patří tento muž mezi absolutní legendy. Ostatně, není mnoho lidí, kterým Steve Jobs osobně vymyslel přezdívku a už vůbec ne tak bizarní, že se ujala po celé firmě. Lemayho totiž v Applu znali spíš jako „Margaret“, což je příběh, který dokonale dokresluje punkovou atmosféru raných let vývoje iPhonů.
Lemay jednak není v Applu žádným nováčkem, ale co víc, není ani tvář zvenčí, kterou si Apple stáhl jako posilu po nedávném odchodu Alana Dye. Ve společnosti totiž pracuje už od roku 1999 a byl u všeho, co dnes považujeme za DNA Applu od OS X přes iOS až po visionOS. O to paradoxnější pak je to, že o něm nikdy moc nebylo slyšet, ale přesto ovlivnil životy stovek milionů uživatelů.
Apple o Lemayovi přitom mluví nezvykle otevřeně. Tim Cook ho při oznámení odchodu Dye popsal jako designéra, který „hraje klíčovou roli v návrhu každého významného rozhraní Applu od roku 1999“. Podobně nadšeně o něm mluví i kolegové. Jeden z bývalých členů UI týmu dokonce napsal, že je Lemay „nejlepší designér, se kterým kdy pracoval“ a že mu doslova „vysvětlil, co design skutečně znamená“.
Od OS X až k Apple Vision Pro
Lemay začínal v době, kdy se Apple snažil povstat z popela a OS X se rodilo pod rukama tehdejších hvězd designu. Postupně se stal součástí všech hlavních systémů, tedy macOS, iOS, iPadOS, watchOS i visionOS. Jeho jméno naleznete třeba i u stovek patentů, které si Apple nechal v průběhu let registrovat.
Asi vás proto nepřekvapí, že patří mezi lidi, kteří pomáhali tvořit původní iPhone rozhraní, které tehdy přepsalo pravidla mobilního světa. Lemay pracoval tehdy po boku jmen, jako je Ken Kocienda nebo Imran Chaudhri. Jen pro zajímavost, tento muž stojí i za jedním z nejvíc chválených UI detailů posledních let – virtuálním stínem Apple Pencil Pro na iPadu.
Fotogalerie
Kde se vzala přezdívka „Margaret“?
Co se pak týče jeho výše zmíněné přezdívky z éry Stavu Jobse, její vznik je svým způsobem úsměvný. V designovém týmu byli dva Stevové – Lemay a Jobs. A když se někdo na něco zeptal Jobse, Lemay párkrát nevědomky odpověděl. Jobsovi to samozřejmě došla trpělivost, a prý z něj jednou vypadlo památné: „Odteď jsi Margaret.“
Od té chvíle byl Lemay interně „Margaret“ a přezdívka zůstala. Ať už to byl žert, test pozornosti, nebo jen typická jobsovská zkratka, skvěle to vystihuje atmosféru tehdejšího Apple týmu. Všichni makali do noci, tvořili historii a zároveň se dokázali zasmát uprostřed chaosu.
Tichý génius, který dnes řídí UI celého Applu
Lemay nikdy nepatřil k lidem, kteří o sobě dávají vědět. Nemá veřejné sítě, rozhovorů existuje minimum a většina lidí jeho jméno neuslyší, dokud se nestane zásadní událost. A ta nyní kvůli (nebo možná spíš díky) odchodu Dye nastala. Apple prochází turbulentním obdobím, kdy odchází několik dlouholetých lídrů. Přesto se ale zdá, že firma nechce měnit DNA svého designu, ale naopak ji posiluje lidmi, kteří u zrodu té DNA stáli.
A Lemay je přesně ten typ člověka, kterého chcete mít v čele, když chcete udržet design Applu konzistentní, promyšlený a pořád o krok před konkurencí. Nejde o hvězdu zvenčí, ale o někoho, kdo rozumí Applu víc než kdokoli jiný. Nechme se tedy překvapit, co vše tato pro uživatele nenápadná změna ve vedení Applu v následujících letech způsobí. Možná nás ale čekají skutečně zajímavé věci,