Apple Watch rozdrtily konkurenci! Podle aplikace Strava jsou sportovním králem roku

Strava zveřejnila svou každoroční Year in Sport Trend Report, ve kterém shrnuje sportovní návyky milionů uživatelů po celém světě. Letošní (již dvanácté) vydání přineslo pro Apple jednoznačně pozitivní výsledek. Apple Watch se v letošním roce staly nejpoužívanějšími sportovními hodinkami mezi uživateli Stravy. Výrazný růst zaznamenala také značka COROS, která si díky důrazu na outdoorové aktivity získává stále silnější uživatelskou základnu. Kromě tradičních hodinek však Strava upozorňuje i na rychlý nárůst obliby „ne-hodinkových“ zařízení, jako jsou Oura či WHOOP, které se zaměřují především na detailní analýzu regenerace a spánku.
Uživatelé Stravy také ve velkém používají Apple Health a nativní Workout aplikaci na Apple Watch pro synchronizaci běhů, chůzí či silových tréninků. Zajímavé je, že Apple Watch si udržují pozici lídra, přestože Strava funguje nejen na iPhonu, ale i na zařízeních s Androidem (tedy v prostředí s velkou konkurencí různých sportovních hodinek). Za rostoucí popularitou stojí mimo jiné i hlubší integrace se Stravou. Na začátku letošního roku spojily síly Apple Fitness+ a Strava, aby nabídly nový tréninkový program. V září pak Strava kompletně přepracovala svou aplikaci pro Apple Watch a přidala dlouho očekávanou funkci Live Segments, která umožňuje soutěžit s komunitou v reálném čase. Používáte aplikaci Strava?