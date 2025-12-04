Zavřít reklamu

Tajná zbraň watchOS 26? Apple Watch začínají odhalovat vysoký tlak ještě před prvními příznaky

Apple Watch
Martin Hradecký
0

S příchodem watchOS 26 Apple představil upozornění na vysoký krevní tlak (Hypertension notifications), která analyzují reakce krevních cév pomocí optického senzoru srdečního tepu. Tento systém běží pasivně na pozadí a vyhodnocuje data až za 30 dní, čímž sleduje dlouhodobé trendy místo jednorázových měření.

Apple Watch Ultra 3 LsA 20 Apple Watch Ultra 3 LsA 20
Apple Watch Ultra 3 LsA 21 Apple Watch Ultra 3 LsA 21
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA 23 Apple Watch Ultra 3 LsA 23
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA1 Apple Watch Ultra 3 LsA1
Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA5 Apple Watch Ultra 3 LsA5
Apple Watch Ultra 3 LsA6 Apple Watch Ultra 3 LsA6
Vstoupit do galerie

I když nejde o nástroj pro lékařskou diagnostiku, Apple tvrdí, že v prvním roce by mohl upozornit více než milion lidí na nediagnostikovanou hypertenzi. A právě zde se začíná otevírat prostor pro hlubší využití dostupných senzorů – s pomocí umělé inteligence.

AI rozšiřuje možnosti optických senzorů

Apple publikoval studii s názvem Hybrid Modeling of Photoplethysmography for Non-Invasive Monitoring of Cardiovascular Parameters, která ukazuje, jak lze z běžného PPG signálu (optické měření tepu) odvodit mnohem víc – například tepový objem nebo srdeční výdej.

Vědci nejprve použili simulovaná data arteriálních tlakových vln (APW) a reálná měření PPG a APW. Následně trénovali generativní model, který se naučil převádět data z PPG do odpovídajících tlakových vln. Z těchto vln pak druhý model dokázal vypočítat srdeční parametry, jako je tepový objem nebo srdeční výdej, a to opakovaně s různými scénáři pro vyšší přesnost.

apple ppg study apple-ppg-study
apple ppg study results apple-ppg-study-results
Vstoupit do galerie

Model byl následně ověřen na sadě reálných dat ze 128 pacientů během zákroků a ukázal schopnost přesně sledovat trendy v kardiovaskulárních parametrech, i když absolutní hodnoty se od reality mírně lišily. Výsledky přesto překonaly běžně používané techniky.

Budoucnost je slibná

Studie dokazuje, že AI může extrahovat smysluplné informace i z jednoduchých optických senzorů bez nutnosti invazivních metod nebo drahého značení dat. Ačkoliv Apple nezmínil konkrétní zařízení ani nové funkce, jde o významný krok směrem k pasivnímu dlouhodobému sledování srdečního zdraví přímo z nositelné elektroniky.

Celou studii lze najít na serveru arXiv. A i když není jisté, zda se výsledky dostanou přímo do Apple Watch, směr výzkumu napovídá, že budoucnost sledování zdraví bude mnohem přesnější a přístupnější.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.