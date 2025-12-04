Tajná zbraň watchOS 26? Apple Watch začínají odhalovat vysoký tlak ještě před prvními příznaky

S příchodem watchOS 26 Apple představil upozornění na vysoký krevní tlak (Hypertension notifications), která analyzují reakce krevních cév pomocí optického senzoru srdečního tepu. Tento systém běží pasivně na pozadí a vyhodnocuje data až za 30 dní, čímž sleduje dlouhodobé trendy místo jednorázových měření.
I když nejde o nástroj pro lékařskou diagnostiku, Apple tvrdí, že v prvním roce by mohl upozornit více než milion lidí na nediagnostikovanou hypertenzi. A právě zde se začíná otevírat prostor pro hlubší využití dostupných senzorů – s pomocí umělé inteligence.
AI rozšiřuje možnosti optických senzorů
Apple publikoval studii s názvem Hybrid Modeling of Photoplethysmography for Non-Invasive Monitoring of Cardiovascular Parameters, která ukazuje, jak lze z běžného PPG signálu (optické měření tepu) odvodit mnohem víc – například tepový objem nebo srdeční výdej.
Vědci nejprve použili simulovaná data arteriálních tlakových vln (APW) a reálná měření PPG a APW. Následně trénovali generativní model, který se naučil převádět data z PPG do odpovídajících tlakových vln. Z těchto vln pak druhý model dokázal vypočítat srdeční parametry, jako je tepový objem nebo srdeční výdej, a to opakovaně s různými scénáři pro vyšší přesnost.
Model byl následně ověřen na sadě reálných dat ze 128 pacientů během zákroků a ukázal schopnost přesně sledovat trendy v kardiovaskulárních parametrech, i když absolutní hodnoty se od reality mírně lišily. Výsledky přesto překonaly běžně používané techniky.
Budoucnost je slibná
Studie dokazuje, že AI může extrahovat smysluplné informace i z jednoduchých optických senzorů bez nutnosti invazivních metod nebo drahého značení dat. Ačkoliv Apple nezmínil konkrétní zařízení ani nové funkce, jde o významný krok směrem k pasivnímu dlouhodobému sledování srdečního zdraví přímo z nositelné elektroniky.
Celou studii lze najít na serveru arXiv. A i když není jisté, zda se výsledky dostanou přímo do Apple Watch, směr výzkumu napovídá, že budoucnost sledování zdraví bude mnohem přesnější a přístupnější.