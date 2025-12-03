Apple svým čerstvým krokem nepochopitelně snižuje bezpečnost Maců

Někdy má člověk pocit, že před některými problémy Apple raději strká hlavu do písku, než aby je aktivně řešil. Přesně tak teď působí i situace kolem Apple Security Bounty programu, který má motivovat vývojáře k nahlášení zranitelností v systémech Applu. Jenže zatímco množství škodlivého softwaru pro Mac dál roste, samotné odměny se naopak řítí dolů a to takovým tempem, že to zvedlo ze židle i dlouholeté odborníky.
Na problém upozornil respektovaný bezpečnostní výzkumník Csaba Fitzl, specialista na macOS bezpečnost, který poukázal na nové, nižší částky. A že se jedná o propady opravdu nepříjemné. Některé odměny totiž spadly na třetinu, jiné rovnou na pětinu. Například odměna za kompletní obejití TCC, tedy systému, jenž chrání přístup k citlivým datům na Macu, klesla zhruba z 30 tisíc dolarů na pouhých pět. Ano, čtete správně – zranitelnost, která umožní obejít ochranu kontaktů, kalendářů, souborů, mikrofonu či kamery, má podle Applu najednou hodnotu obyčejného MacBooku Air.
TCC (Transparency, Consent and Control) je jeden z nejdůležitějších bezpečnostních pilířů macOS. Právě on hlídá, které aplikace mohou sáhnout do vašich souborů, používat kameru, mikrofon nebo číst obsah aplikací Applu. Úplné obejití tohoto systému je jedna z nejnebezpečnějších chyb, jakou lze na Macu najít. Je proto nepochopitelné, že Apple snižuje odměnu za nalezení chyb, které s TCC souvisí.
Klesly ale i dílčí TCC zranitelnosti a to z pěti až deseti tisíc dolarů rovnou na tisíc. Úniky aplikací či kódů ze sandboxu, tedy schopnost aplikace dostat se ven ze svého izolovaného prostředí, pak padají z deseti tisíc na pět. Největším paradoxem je pak podle Fitzla to, že se pokles děje ve chvíli, kdy bezpečnostní experti upozorňují, že malware pro macOS je početnější a sofistikovanější než kdy dřív, a výzkumníků, kteří se Macu věnují, je zoufale málo. Pokud ale měla Apple Security Bounty motivovat, dělá to nyní přesně opačně a riziko, že se objevené chyby přesunou na černý trh místo do Applu, tím logicky roste.