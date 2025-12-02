Zavřít reklamu

Kdy vyjde iOS 26.2

Jiří Filip
Stejně jako v předešlých letech, i tentokrát Apple finišuje v prosinci s přípravou další majoritní aktualizace pro své OS. Letos tak čekáme na iOS 26.2, který je navíc podle všeho doslova za rohem. Tři betaverze totiž již máme za sebou a čtvrtá, případně rovnou Release Candidate (RC), by měla přistát během pár dní. A s ní i jasnější představa, kdy se update vlastně dostane ke všem uživatelům.

Když se člověk podívá na historii, Apple se u verzí x.2 drží překvapivě pevného rytmu. Poslední čtyři roky totiž vždy aktualizace vycházela druhý týden v prosinci. Postup je pak klasický – dejdřív RC, o pár dní později ostrá verze. Letos má ale kalifornský gigant zřejmě trochu skluz. Čtvrtá beta totiž stále nedorazila, takže se okno pro RC posouvá. Pokud tedy Apple neporuší svůj vlastní zaběhnutý systém, mohli bychom se reálně dostat k vydání kolem 15. či 16. prosince, což by bylo nejpozději od doby, kdy firma začala tyto termíny držet.

Je tu ale i druhá možnost. Apple občas rád zrychlí tempo a vše nahustí do kratšího časového rámce. V takovém případě by RC mohl dorazit už během prvního prosincového týdne a finální update kolem 11. prosince. A pokud by přišel dokonce extrémně zrychlený scénář bez čtvrté bety, klidně bychom se iOS 26.2 mohli dočkat už mezi 8. a 11. prosincem. Realističtěji to ale vypadá na pozdější termín a to už jen proto, že update obsahuje zásadní změny pro japonský trh, které si vyžádají pečlivější doladění.

Co se samotných novinek týče, iOS 26.2 nebude revoluce, ale pár užitečných vylepšení přesto přináší. Apple například přidává možnost nechat si připomínky doprovodit alarmem, což se hodí, pokud máte tendenci úkoly odkládat. Lock Screen dostává posuvník pro regulaci průhlednosti písma v režimu Liquid Glass a AirDrop začíná umět vygenerovat jednorázový kód pro rychlé sdílení s lidmi mimo vaše kontakty. Tahle funkce navíc umožní výměnu souborů až měsíc od její aktivace, což je v ekosystému Applu neobvyklá štědrost.

Apple také upravuje Sleep Score, aby lépe odrážel to, jak se člověk po ránu skutečně cítí, a v Evropě se rozšiřuje Live Translation pro AirPods, což může být zajímavé hlavně pro cestovatele. Největší zásah ale přichází trochu překvapivě v Japonsku, kde budou moct uživatelé stahovat aplikace z alternativních obchodů a dokonce vyměnit Siri za jiného asistenta. To je krok, který by ještě před pár lety zněl jako sci-fi, ale regulace si svou daň prostě vybírají.

A protože Apple nerad ztrácí čas, je téměř jisté, že hned po vydání iOS 26.2 přibude do testovacích zařízení první beta iOS 26.3. Bude to spíš kosmetická aktualizace zaměřená na ladění systému, nic velkého před koncem roku už neočekáváme. Ale jako ochutnávka toho, co Apple připravuje na začátek 2026, to poslouží víc než dobře.

Jestli tedy něco víme s jistotou, tak to, že iOS 26.2 dorazí během několika málo týdnů. A i když nejde o update, který by hýbal světem, přináší přesně to, co má zimní vydání Applu přinášet – tichá vylepšení, která vám postupně zlepší každodenní používání, aniž byste to vůbec museli řešit.

