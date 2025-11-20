iOS 26.2 částečně zruší automatické sdílení hesel mezi Apple Watch a iPhone! Co to pro vás znamená?

Apple v betaverzích iOS 26.2 a watchOS 26.2 tiše mění fungování jedné z nenápadných funkcí, díky nimž spolu iPhone a Apple Watch fungují tak hladce. Tentokrát se ale změna týká výhradně Evropské unie a má přímou souvislost se zákonem o digitálních trzích (DMA), proti kterým se Apple dlouhodobě vymezuje. Právě ta jej ale nyní přiměla k deaktivaci možnosti automaticky sdílet celou Wi-Fi historii mezi iPhonem a nově párovanými Apple Watch.
V současnosti je využívání této funkce naprosto jednoduché. Funguje totiž zkrátka tak, že jakmile si nastavíte nové Apple Watch, aniž byste zadávali jediné heslo, Apple Watch je automaticky převezmou z iPhonů a díky tomu jsou rázem schopny se na ně připojovat. Všechno probíhá samozřejmě s maximálním důrazem na soukromí pouze mezi zařízeními a zároveň naprosto instantně, takže se dá s trochou nadsázky říci, že o této funkci vlastně člověk ani neví.
Bohužel, právě tato absolutní uzavřenost je ale to, co EU vadí. DMA totiž říká, že pokud Apple umožní určitou interoperabilitu nebo chcete-li součinnost mezi svými zařízeními, musí být dostupná i pro zařízení třetích stran. Wi-Fi historie je však citlivý balík informací, který by tím pádem musel Apple zveřejnit jakémukoliv výrobci příslušenství, což by ovšem znamenalo, že by zcela ztratil kontrolu nad tím, jak s těmito daty bude kdo nakládat dál.
Právě tato podmínka tak přiměla Apple k tomu, aby od iOS 26.2 v EU přestal posílat kompletní Wi-Fi historii nově spárovaným Apple Watch. Sdílet se nově budou jen Wi-Fi sítě, ke kterým se připojíte až po spárování, a to navíc pouze v situaci, kdy máte iPhone i hodinky u sebe. Pokud tedy s Apple Watch do kavárny, kde jste byli už dřív, ale máte u sebe jen hodinky (protože WiFi s nižší spotřebou je logicky upřednostňováno před LTE připojením), přihlášení už neproběhne automaticky.
Mechanismus je tedy nový, ale logika zůstává. Když se iPhone a Apple Watch nacházejí na jednom místě, iOS může předat informace o právě připojené síti. Pokud ale u sebe máte jen jedno z zařízení, žádná synchronizace neproběhne. Apple tím elegantně obchází povinnost sdílet celou Wi-Fi historii i s třetími stranami a zároveň zachovává stále relativně pohodlné chování ekosystému. Na druhou stranu je ale pravda, že tím uživatelský komfort utrpí. Apple ale evidentně raději ubere na pohodlí, než aby otevřel dvířka možnému zneužití vašich dat. Z pohledu každodenního používání to možná bude občas znamenat zadávat heslo navíc, ale v kontextu DMA jde o nejméně bolestivé řešení, které si Apple mohl dovolit.