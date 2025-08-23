EU chystá vlastní digitální peněženku do mobilu! Kdy dorazí a co vše má nabídnout?

Evropská peněženka digitální identity, známá pod zkratkou EUDIW (European Digital Identity Wallet), má ambici stát se praktickým a bezpečným nástrojem pro každodenní život občanů v celé Evropské unii. Na webových stránkách Digitální a informační agentury si lidé nyní mohou přečíst, co všechno EUDIW nabídne a jaké jsou její výhody. Ty bychom si měli začít užívat už v roce 2026, kdy má evropská peněženka digitální identity dorazit.
Cílem EUDIW je především umožnit jednoduché a jednotné prokazování totožnosti i různých nároků – od přihlašování k online službám až po využívání zdravotní péče či čerpání sociálních benefitů.
Co je peněženka digitální identity?
EUDIW bude fungovat jako aplikace v telefonu, do které si občané budou moci nahrát různé digitální doklady a potvrzení. Bude tak sloužit nejen k bezpečnému přihlašování do online služeb státní správy a soukromých firem, ale také k prokazování práv a povinností při cestování, vzdělávání či práci v zahraničí.
Podle Digitální a informační agentury (DIA), která má projekt v Česku na starosti, jsou již připravené první konkrétní scénáře využití. Ty reflektují jak evropské priority, tak potřeby českých občanů. „Máme konkrétní scénáře a jejich předběžný harmonogram. Teď je důležité, aby se k nám přidaly i ostatní části státní správy,“ uvedl ředitel DIA Martin Mesršmíd.
Klíčové oblasti využití
Doprava: Velkou výhodou bude možnost nahrát si do peněženky digitální řidičský průkaz, technický průkaz vozidla nebo potvrzení o povinném ručení. Všechny dokumenty by měly být uznávané napříč EU, což ocení zejména ti, kdo často cestují.
Zdravotnictví: Zde je potenciál obrovský. Do peněženky by mohly přibýt eRecepty, evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), seznam užívaných léků nebo základní zdravotní dokumentace. To by usnadnilo přístup k péči v zahraničí i koordinaci mezi lékaři v rámci ČR.
Vzdělávání: Studenti a absolventi by si mohli uchovávat digitální verze diplomů, potvrzení o studiu nebo tzv. mikrocertifikáty dokládající odborné kvalifikace. To by zjednodušilo přihlášky na školy i pracovní pohovory doma i v zahraničí.
Sociální zabezpečení: Mezi připravované scénáře patří například digitální verze formuláře A1 pro práci v zahraničí či evropský průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto dokumenty by bylo možné využívat elektronicky i v jiných členských státech EU.
Další možnosti a plán zavádění
Kromě výše zmíněného by si občané mohli do peněženky uložit cestovní pas, živnostenské oprávnění či potvrzení o bezdlužnosti v insolvenčním rejstříku. Velmi praktický je také koncept zastupování – například rodiče budou moci bezpečně prokazovat oprávnění jednat za své děti.
EUDIW nebude od začátku plně nahrazovat všechny doklady. Už při spuštění ale nabídne základní funkce, jako je digitální občanský průkaz, řidičské oprávnění nebo doklady o vozidle. Další scénáře se budou postupně přidávat podle toho, jak budou jednotlivé resorty připraveny poskytovat potřebná data.
Hlavním přínosem peněženky digitální identity je jednoduchost, bezpečnost a evropská kompatibilita. Občan nebude muset mít v peněžence plnou složku plastových karet a papírových potvrzení – postačí mu jedna aplikace, která bude uznávaná napříč EU. To může zásadně ulehčit jak každodenní život, tak administrativní procesy u úřadů i firem.
Kompletní zprávu najdete na webu Digitální a informační agentury.