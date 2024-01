Občanka v mobilu je hit! Češi přetížili servery, teď mají problémy s přihlášením do eDokladů

Ode dnešního dne se lze v České republice oficiálně na některých místech prokazovat digitální občankou v mobilu. Aplikace eDoklady, která slouží jako jakási digitální peněženka právě pro nahrání občanky do mobilu, je pak v Google Play a App Store k dispozici již od včerejšího odpoledne, respektive večera. A jelikož je zájem o tuto novinku evidentně opravdu velký, informovala na svém oficiálním účtu na sociální síti X Digitální a informační agentura (DIA), která za eDoklady stojí, že se mohou uživatelé při přihlašování setkat s určitými výpadky.

Ufff! Děkujeme za obrovský zájem o eDoklady!🥳 Jak se ale bohužel někdy stává, ani naše systémy nejsou neomylné a váš nápor neustála Identita občana. Proto se mohou objevit problémy s registrací a přihlášením 📱. Moc se za dočasné výpadky omlouváme a děláme vše proto, aby… pic.twitter.com/ItJSJP7yti — Digitální a informační agentura – DIA (@agentura_dia) January 20, 2024

Pokud se vám občanka do mobilu nedaří nahrát, neděste se. I my v redakci jsme se již včera večer setkali s určitými drobnými problémy, kdy se nám sice do eDokladů podařilo přihlásit, avšak chvíli se v nich občanský průkaz neukazoval kvůli údajnému problému s připojením. Vše se však samo napravilo v horizontu jednotek minut. Problém, na který nyní upozornila DIA, je pak ve své podstatě podobného charakteru. Jediné, co pro něj stačí udělat, je chvíli vyčkat a zkusit se přihlásit později. Nemusíte mít tedy žádné obavy, že by se vám občanka do mobilu dostat z jakéhokoliv důvodu nepodařila. Vše je totiž ve výsledku jen o přihlášení do Identity občana, která ve své podstatě s eDoklady souvisí jen právě nutností jí využít k přihlášení. Nejedná se tedy o problém přímo na strašně aplikace eDoklady. Pro lepší pochopení si představte, že se potřebujete do nějaké služby či aplikace přihlásit například přes Facebook, který však v danou chvíli nefunguje 100% a kvůli tomu je přihlášení problematické. Z eDokladů tedy kvůli nynějším potížím s přihlášením skutečně není třeba mít strach.