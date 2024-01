Občanský průkaz v mobilu: Odkdy jej přijímají úřady, policie a další orgány

Občanský průkaz v mobilu se dnešním dnem stává v České republice konečně realitou! Jedním dechem je však třeba dodat, že se hned od začátku o plnohodnotné alternativně za fyzickou občanku hovořit nedá a to ani zdaleka. Povinnost přijímat občanku v mobilu skrze aplikaci eDoklady totiž bude jednotlivým státním subjektům „nabíhat“ postupně a to až do 1. ledna 2025. Policie si pak může dovolit občanky v mobilu oficiálně začít přijímat klidně až od 1. 7. 2024, byť platí, že z vlastní vůle může i dříve. Subjekty, pro které je stanovena povinnost přijímat eDoklady, mají stanovený následující časový harmonogram:

Od 20. ledna 2024 Ústřední správní úřady, tzn. všechna ministerstva a další orgány Kromě ministerstev (vyjma zastupitelských úřadů) i: Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český báňský úřad

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Český telekomunikační úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní sportovní agentura

Digitální a informační agentura Od 1. 7. 2024 Další státní orgány Například: policie, soudy

finanční úřady

úřady práce

ČSSZ

živnostenské úřady

katastrální úřady

matriční úřady

kraje

obce s rozšířenou působností Od 1. 1. 2025 Ostatní orgány veřejné moci i soukromé osoby Orgány veřejné moci a takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj. Například: okrskové volební komise

školy, vysoké školy

zdravotní pojišťovny

banky

notáři, exekutoři

obce I. a II. stupně

obecní policie obcí I. a II. stupně

pošta

zastupitelské úřady U všech kategorií platí, že z vlastní vůle mohou eDoklady přijímat i před jim stanoveným datem.